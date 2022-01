Alfa Romeo F1 Team ORLEN svelano il nuovo logo

Alfa Romeo F1 Team ORLEN svela ufficialmente il nuovo nome ed il nuovo logo e si prepara all’imminente debutto nelle prime prove stagionali che avranno luogo a Barcellona a Febbraio.

La Formula Uno entra in una nuova entusiasmante era, contraddistinta da nuovi regolamenti, che rappresentano un passo importante verso il futuro mantenendo tuttavia un forte legame con il recente passato: il cambio nome per il team delinea un nuovo approccio e una forte dichiarazione di intenti da parte di Alfa Romeo, che sostiene con determinazione la squadra e le appassionanti sfide che verranno.

Citare “F1 Team” nel nome è un forte motivo di orgoglio, poiché sottolinea l'appartenenza al club del motorsport più esclusivo del mondo. Sono solo dieci infatti i team che possono fregiarsi di questa prestigiosa dicitura. D’altronde il forte legame con le competizioni dei due marchi Sauber ed Alfa Romeo è intrinseco nel loro DNA e nella loro storia contraddistinta dalla passione per le performance.

Anche il nuovo telaio che verrà presentato alla FIA avrà un nuovo nome: verrà infatti modificato da Alfa Romeo Racing in Alfa Romeo, manifesto del legame sempre più stretto tra il team ed Alfa Romeo, un marchio che nel motorsport ha scritto pagine memorabili.

Jean Philippe Imparato, CEO Alfa Romeo: "Aver inserito la dicitura F1 Team all'interno del nome della nostra squadra è per noi un elemento molto significativo e ci rende orgogliosi: testimonia il rinnovato impegno da parte di Alfa Romeo nella più esclusiva delle competizioni motoristiche, in cui questo Brand ha scritto pagine indelebili di storia. Inoltre rappresenta lo spirito di coesione del team, in cui Alfa Romeo intende avere un ruolo da protagonista. Con una nuova identità, un nuovo logo, una line-up di piloti rinnovata ed una nuova vettura che verrà presto svelata, siamo pronti per una nuova entusiasmante stagione"