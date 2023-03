Alpine pronta alla sfida americano della Pikes Peak International Hill Climb

La Pikes Peak International Hill Climb è una delle più antiche competizioni automobilistiche ancora attive negli Stati Uniti.

Disputata sulle Montagne Rocciose dal 1916, questo monumento del motorsport è andato incontro a tante evoluzioni nel giro di un secolo, restando sempre una delle sfide sportive più entusiasmanti.

Affettuosamente soprannominata “the race to the clouds”, questa gara di montagna propone un percorso di 19,93 km scandito da 156 curve, con partenza a 2.865 metri di quota e arrivo circa 1.440 metri più in alto. Qui tutto è messo a dura prova… meccanica, fisico e nervi. La differenza di pressione dell’aria ha un impatto soprattutto sulla potenza dei motori per tutto il percorso, mentre i piloti devono spesso affrontare strade particolarmente polverose, condizioni climatiche variabili, diverse esposizioni al sole, curve cieche e l’immancabile minaccia dei burroni!

Sempre pronti ad affrontare le sfide più belle, i team di Alpine e Signatech si lanceranno nella Pikes Peak domenica 25 giugno con l’Alpine A110 GT4 Evo. Dotata di imponenti appendici aerodinamiche per restare ben incollata alla strada, quest’auto è stata oggetto di un vero e proprio lavoro da certosini per cogliere tutte le sottigliezze di questa mitica ascesa.

Gli ingegneri e i tecnici di Signatech, in collaborazione con l’ufficio progettazione di Alpine, si sono concentrati soprattutto sull’aerodinamica e sul blocco motore per rispondere alle sfide proposte. Per sottolineare i legami con la serie dando dimostrazione, al tempo stesso, di tutte le doti naturali del telaio dell’A110 in territorio americano, Alpine ha anche scelto di gareggiare nella categoria Time Attack 1. Proprio per questo, l’Alpine A110 GT4 Evo manterrà la trazione a due ruote motrici in una gara dove sarà affiancata da prototipi più atipici e da veicoli con filosofie diverse come quelli schierati in Unlimited.

Per la sua prima volta a Pikes Peak, Alpine potrà contare sull’esperienza di Raphaël Astier. Vincitore della Coppa FIA R-GT con l’Alpine A110 Rally nel 2022, il pilota francese ha al suo attivo già quattro partecipazioni all’evento. La terza volta aveva addirittura stabilito il record della sua categoria – già allora la Time Attack 1 – concludendo la salita in 9’23’’721. Con questo promettente percorso iniziatico, Raphaël Astier si lancia ora in una nuova avventura che Alpine affronta, come sempre, con umiltà e un’incontenibile voglia di imparare insieme alle altre otto prestigiose marche che gareggiano nella categoria Time Attack.

Appuntamento alle prossime settimane per saperne di più sul sogno americano di questa band of racers che rispecchia perfettamente il DNA della Marca!