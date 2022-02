Alpine scalda i motori per la conquista del Campionato del Mondo di Endurance

Inaugurato nel 2013, l’attuale programma Endurance di Alpine si è rivelato un successo e ora si appresta ad affrontare nuove sfide.

Dopo due titoli europei nella European Le Mans Series (ELMS), due titoli mondiali nel FIA WEC e tre prestigiose vittorie alla 24 Ore di Le Mans, l’anno scorso Alpine è tornata, non passando inosservata, nell’élite di una disciplina in cui aveva già scritto alcune delle più belle pagine della sua storia.

Fedele al suo DNA, Alpine ha saputo affrontare le sfide che le si sono presentate passando nella categoria Hypercar. Affidata al talentuoso team operativo condotto da Signatech e al trio di piloti composto da Nicolas Lapierre, André Negrão e Matthieu Vaxiviere, l’Alpine A480 si è, in breve tempo, distinta come l’unico degno avversario dei detentori del titolo, prolungando la battaglia fino alla finale del calendario nel Bahrein.

Forte di questa prima stagione ricca di insegnamenti, quest’anno, Alpine Elf Endurance Team punta sulla stabilità, per compiere un ulteriore passo verso i massimi livelli.

Vicecampione del Mondo FIA di Endurance nel 2021, la scuderia ritroverà Nicolas Lapierre, che è stato una colonna portante dei successi della Marca nel 2016 e nel 2019. Il pilota francese sarà ancora una volta affiancato dal brasiliano André Negrão, due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans e presente nel team dei “Blu” dal 2017, e dal compatriota Matthieu Vaxiviere, che ha confermato tutta la portata del suo talento fin dal suo esordio con Alpine.

Come nel 2021, i tre piloti avranno un solo obiettivo: dare il massimo in ognuna delle sei gare del calendario per portare Alpine al top, nonostante una concorrenza sempre più accanita nell’élite. Il nuovo anno servirà anche per preparare l’arrivo della futura Alpine LMDh, progettata su telaio Oreca e con un motore Alpine sviluppato a Viry-Châtillon, che correrà nella categoria Hypercar a partire dal 2024.

L’equipaggio dell’Alpine A480 n. 36 inaugurerà la stagione a Sebring, negli Stati Uniti, con il prologo ufficiale del FIA WEC i giorni 12 e 13 marzo, prima della prima gara del calendario che si terrà il 18 marzo sullo stesso circuito.

Laurent Rossi, CEO di Alpine «Il programma Endurance di Alpine sottolinea tutto il nostro impegno e obiettivi ambiziosi nel motorsport. Correndo sia in Formula 1 che nell’Endurance, Alpine è una delle poche Marche presente in due Campionati del Mondo sanciti dalla FIA, dove ci confronteremo con altri avversari prestigiosi. I team di Philippe Sinault hanno tutta la mia fiducia, con un track record di riguardo in questa disciplina e tanti successi che hanno già portato in alto i colori di Alpine a Le Mans e sulla scena internazionale ormai da circa un decennio. La sfida si preannuncia sempre più difficile, ma sono convinto che il nostro equipaggio sarà, ancora una volta, all’altezza delle attese degli appassionati della Marca Alpine.»

Philippe Sinault, Team Principal di Alpine Elf Endurance Team «Entrando nel decimo anno con Alpine, ci tenevamo a mantenere il nostro trio di piloti al volante dell’A480 nella categoria Hypercar. André, Matthieu e Nicolas sono la vera incarnazione di questo progetto e anche loro, come noi, hanno fatto di tutto per continuare la collaborazione quest’anno. Siamo riusciti a trovare un buon equilibrio a livello di operatività e relazioni, due ingredienti indispensabili per il successo. Sono già impregnati dello spirito del ed è una situazione ideale, che ci dà serenità e ottime basi per affrontare le prossime sfide. C’è già un clima di fiducia e questo ci farà guadagnare molto tempo. Inoltre, l’off-season è stata molto breve, ma abbiamo lavorato sodo per migliorare le nostre dotazioni. Con l’arrivo di nuovi concorrenti nella categoria, è possibile che gli elementi tecnici evolvano. Noi abbiamo fatto un enorme lavoro di preparazione con l’obiettivo di far ancor meglio dell’anno scorso. Dobbiamo essere ambiziosi stando nell’élite e facciamo del nostro meglio ogni giorno per essere all’altezza di questa sfida prestigiosa ed avvincente.»

Calendario 2022

12-13 marzo: Prologo – Sebring (Stati Uniti)

18 marzo: 1000 Miglia di Sebring (Stati Uniti)

7 maggio: 6 Ore di Spa-Francorchamps (Belgio)

8-12 giugno: 24 Ore di Le Mans (Francia)

10 luglio: 6 Ore di Monza (Italia)

11 settembre: 6 Ore di Fuji (Giappone)

11 novembre: 8 Ore del Bahrain (Bahrain)