Arduini e Bodega su Peugeot dominano la gara 1 al Mugello

Inizia nel migliore dei modi il weekend della PEUGEOT 308TCR di Massimo Arduini e Giuseppe Bodega, impegnata questo weekend del penultimo round dell'ATCC in scena al Mugello. Dopo la prima fila in qualifica conquistata da Bodega sul bagnato, in Gara 1 è arrivata anche la vittoria flag-to-flag ad opera di Massimo Arduini in condizioni difficili su pista umida.

"E' stata una gara semplicemente perfetta. Niente affatto facile ma tutto ha girato per il verso giusto e la macchina ha fatto il resto. Al via ho massimizzato il vantaggio delle mie Pirelli e subito sono riuscito a creare un buon gap tra me e gli avversari, che ho gestito poi fino al traguardo", ha commentato Arduini, che aveva firmato anche il miglior tempo nelle prove libere. "Vincere al Mugello è sempre emozionante, poter regalare alle celebrazioni dei 200 anni di PEUGEOT un'affermazione qui è davvero unico".