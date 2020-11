Bodega completa l'en plein al Mugello

Miglior weekend non poteva esserci per la PEUGEOT 308TCR al Mugello. Nel penultimo round dell'ATCC, Giuseppe Bodega, partito dal palo, si è imposto d'imperio in una Gara 2 resa insidiosa dalle condizioni meteo. La vittoria del lecchese è arrivata dopo il sonante successo in Gara 1 del compagno di squadra Massimo Arduini.

Al via Bodega è scattato alla perfezione dalla prima posizione, svoltando per primo alla San Donato. Dopo una bella lotta nel primo giro con Bolzoni, la PEUGEOT 308TCR ha cominciato a guadagnare rapidamente vantaggio sul rivale, giunto nel suo massimo a 2,5 secondi. Un gap di sicurezza che ha permesso al lecchese di gestire la gara con tranquillità fino alla bandiera a scacchi che ha salutato il vincitore. "Sono felicissimo! E' stata una gara difficile perché l'asfalto era viscido e con queste temperature sbagliare è un attimo. In condizioni così, sono rimasto davvero piacevolmente sorpreso dalle performance delle nostre Pirelli, appena sono andate in temperatura, al termine del primo giro, ho potuto spingere con tranquillità mentre vedevo gli altri in difficoltà.

Vittoria in Gara 1 con Max e vittoria in Gara 2 per me, dopo la prima fila in qualifica. Davvero non potevamo chiedere di meglio!", ha commentato Bodega.

Il prossimo round dell'ATCC è in programma fra 15 giorni sul tracciato di Misano, pronto a decretare il campione 2020. Arduini e Bodega si presenteranno ai nastri di partenza decisi a dare l'assalto finale al titolo, nonostante abbiano partecipato ad un round in meno. Appuntamento al 28-29 ottobre sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli.