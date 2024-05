BWT Alpine F1 Team,David Sanchez nominato direttore tecnico esecutivo

BWT Alpine F1 Team ha annunciato oggi la nomina di David Sanchez come Direttore Tecnico Esecutivo.

Questo ruolo, di recente creazione, vedrà Sanchez supervisionare l'intero Dipartimento Tecnico di Enstone, concentrandosi sulle aree di Performance, Ingegneria ed Aerodinamica.

David Sanchez non è nuovo in questo ambiente: la sua carriera in Formula 1 ha avuto inizio proprio ad Enstone nel 2005 con il team Renault F1, l'anno in cui la scuderia conquistò il Campionato Mondiale Piloti e Costruttori. Dopo un'esperienza di oltre un decennio con scuderie di prestigio quali McLaren e Ferrari, Sanchez ritorna in un team che considera casa, portando con sé un bagaglio di competenze che si spera possano rivitalizzare le fortune di Alpine.

Sanchez gestirà le attività dei recentemente nominati Ciaron Pilbeam (Direttore Tecnico Performance), Joe Burnell (Direttore Tecnico Ingegneria) e David Wheater (Direttore Tecnico Aerodinamica), tutti riportando direttamente a lui. Questo nuovo assetto tecnico mira a consolidare le strategie di sviluppo e migliorare le prestazioni del team, attualmente non all'altezza degli ambiziosi obiettivi prefissati.

Bruno Famin, Team Principal della scuderia e Direttore di Alpine Motorsports, ha espresso grande entusiasmo per il ritorno di Sanchez: “La sua esperienza e la sua visione saranno vitali per affrontare e superare le sfide che ci attendono. Siamo fiduciosi che con David possiamo accelerare il nostro progresso e tornare a competere ai massimi livelli.”

Dal canto suo, Sanchez si è detto emozionato di iniziare questo nuovo capitolo: “È un onore tornare ad Enstone, un luogo che ha segnato gli esordi della mia carriera in Formula 1. Sono impaziente di collaborare nuovamente con alcuni dei migliori talenti del settore e di spingere il team verso il successo che merita.”

Con questa mossa strategica, BWT Alpine F1 Team punta a un significativo salto qualitativo in termini di prestazioni e sviluppo tecnico.