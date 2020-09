CIR, la Citroen C3 R5 di Crugnola domina la Targa Florio

Dopo la vittoria al Rally de Il Ciocco Valle del Serchio, per Andrea Crugnola e Pietro Ometto è arrivata anche quella alla Targa Florio. L’equipaggio Citroen, assistito dal team Fabbri, non ha mai avuto rivali e anche se nella PS3 ha vissuto un brivido sfiorando una balla di fieno, tutto è filato liscio fino al traguardo anche quando la pioggia ha messo i piloti in crisi con la scelta gomme.

Unico a tenergli testa è stato Stefano Albertini su Skoda Fabia R5, staccato di 13”1 e autore dello scratch nella PS 4, seguito da Giandomenico Basso su Volkswagen Polo GTi R5 a 17”1.

Medaglia di legno per Marco Pollara su Skoda Fabia R5, quindi la vettura gemella di Totò Riolo. Sesta piazza per l la Volkswagen Polo GTi R5 di Marco Signor, a lungo in lotta con il driver della Skoda Fabia R5 Tommaso Ciuffi, poi scivolato in nona posizione. Settimo Alessio Profeta su Fabia R5, a precedere la Volkswagen Polo GTi R5 di Alessandro Re. La Fabia R5 di Ivan Ferrarotti chiude la top 10 della storica gara siciliana.

Da segnalare il ritiro di Rudy Michelini su Polo R5 per incidente nel corso della PS1.

Tra le due ruote motrici trionfo e tredicesimo posto assoluto per i veterani Paolo Andreucci – Anna Andreussi su Peugeot 208 Rally 4.

La corsa è stata accorciata di due speciali e interrotta dopo la PS7 per maltempo.

Classifica Targa Florio 2020:

1 Cugnola/Ometto Citroen C3 R5 37'34”3

2 Albertini/Fappani Skoda Fabia R5 +13"1

3 Basso/Granai Volkswagen Polo GTI R5 +17"1

4 Pollara/Mangiarotti Skoda Fabia R5 +36"1

5 Riolo/Mario Skoda Fabia R5 +41"6

6 Signor/Pezzoli Volkswagen Polo GTI R5 +48"9

7 Profeta/Raccuia Skoda Fabia R5 +52"1

8 Re/Menchini Volkswagen Polo GTI R5 +54"6

9 Ciuffi/Gonella Skoda Fabia R5 +55"8

10 Ferrarotti/Grimaldi Skoda Fabia R5 +1'36"8

RM Media