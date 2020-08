CIR, Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, Trionfa la C3 R5 di Crugnola-Ometto

Andrea Crugnola e Pietro Ometto su Citroen C3 R5 si sono aggiudicati il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, seconda prova stagionale di un CIR stravolto dall’emergenza Coronavirus e tutto giocato nella giornata di sabato. Il varesino ha dettato il passo sin dalla prima speciale venendo infastidito solamente da Giandomenico Basso su Volkswagen Polo GTi R5, secondo al traguardo con 18”9 di distacco. Il campione in carica ha dovuto fare i conti con un problema al freno a mano nella seconda speciale, ma è risultato il migliore nelle PS 5,9 e 10 pur non riuscendo ad insidiare l’avversario per il successo. Ottimo terzo uno Stefano Albertini su Skoda Fabia R5, rientrato nel CIR dopo un’assenza che durava dal 2015. Per il bresciano non è stata una corsa in discesa visto che dopo aver forato nella PS4 è stato costretto a dare vita ad un’avvincente rimonta per tornare sul podio.

Quarta posizione per la Volkswagen Polo R5 di Alessandro Re, a precedere l’auto gemella di Marco Signor in lotta serrata con la Skoda Fabia R5 di Giacomo Scattolon e a lungo in lizza per la top 3.

Settimo Rudi Michelini su Polo GTi R5 alle prese con una gomma bucata e lo spegnimento della vettura, due disavventure che gli hanno fatto perdere parecchi secondi. Ottava la Skoda Fabia R5 di Tommaso Ciuffi, quindi la C3 R5 di Antonio Rusce e Sauro Farnocchia e la Skoda Fabia R5 di Gianulca Tosi.

Tra le R2 vittoria per la Ford Fiesta di Daniele Campanaro davanti alla Peugeot 208 di Alessandro Casella e Rosario Siragusano, diciassettesimi assoluti.

Classifica Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2020:

1 Crugnola/Ometto Citroen C3 R5 1.06'26”7

2 Basso/Granai Volkswagen Polo GTI R5 +18"9

3 Albertini/Fappani Skoda Fabia R5 +1'04"7

4 Re/Menchini Volkswagen Polo GTI R5 +1'19"4

5 Signor/Pezzoli Volkswagen Polo GTI R5 +1'23"1

6 Scattolon/Bernacchini Skoda Fabia R5 +1'23"3

7 Michelini/Perna Volkswagen Polo GTI R5 +1'42"4

8 Ciuffi/Gonella Skoda Fabia R5 +2'05"7

9 Rusce/Farnocchia Citroen C3 R5 +2'07"7

10 Tosi/Del Barba Skoda Fabia R5 +2'10"7

RM Media