Citroen C3 Rally2, protagonista in tutti i continenti

Considerata una delle vetture più prestazionali della sua categoria, la C3 Rally2 ha convinto molti piloti in tutto il mondo.

Nel 2021, ha scoperto nuovi terreni di gioco che hanno permesso ai vari membri del #C3Rally2Family di vincere rally internazionali e nazionali, così come alcuni titoli, su tracciati diversificati e impegnativi.

Yohann Rossel, campione del Rally di Francia nel 2019 con la C3 Rally2, è riuscito a raggiungere i vertici del mondiale quest'anno vincendo il WRC3 alla prova finale del Rally di Monza. Il francese ha potuto contare sull'affidabilità della sua C3 Rally2 per salire sul podio sei volte, tre delle quali sul gradino più alto.

Tornato alle competizioni in questa stagione, il venticinquenne pilota indonesiano Sean Gelael ha dimostrato la sua velocità al volante della C3 Rally2 vincendo il suo primo titolo nazionale. A 15.000 chilometri di distanza, dall'altra parte dell'Oceano Pacifico, Ricardo Cordero si è imposto con la C3 Rally2 in due campionati molto popolari: Messico e NACAM. Il messicano è salito sul gradino più alto del podio otto volte in gare di rally che si disputavano ad un’altitudine media vicina ai 2.000 metri, grazie soprattutto al costante lavoro fatto dagli ingegneri di Citroën Racing per ottimizzare il funzionamento del motore.

La Citroën C3 Rally2 si è aggiudicata i primi posti in vari campionati nazionali molto combattuti disputati in tutto il continente europeo. Yoann Bonato è diventato l'uomo da battere nel Campionato Rally di Francia e ha vinto il quarto titolo nazionale con la C3 Rally2. Campione tedesco nel 2018 dopo aver conquistato due titoli di Campione europeo Junior nel 2016 e 2017, Marijan Griebel è sempre salito sul podio, oltre a vincere il Rally ADAC Saarland-Pfalz, e si è aggiudicato un altro titolo del campionato tedesco lottando contro concorrenti esperti.

Disputato sia su asfalto che su terra, il Campionato delle Azzorre richiede ai piloti una grande capacità di adattamento. Nella sua prima stagione al volante della C3 Rally2, Ruben Rodrigues ha trovato rapidamente il giusto compromesso al volante della vettura di riferimento per la competizione clienti di Citroën Racing. Con tre vittorie al suo attivo, il pilota portoghese è stato in grado di conquistare il suo primo titolo nazionale. Le strade del campionato dell'Irlanda del Nord, che hanno fama di essere insidiose e strette, hanno dimostrato di essere un campo di gioco ideale per l'irlandese Jonny Greer, che ha conquistato il titolo nazionale al volante della C3 Rally2.

Con gare disputate su tre continenti, otto titoli vinti e più di 500 partenze, la C3 Rally2 ha lasciato un segno indelebile nella stagione 2021. Affidabile ed estremamente competitiva, ha beneficiato appieno della competenza ingegneristica del costruttore francese. Nella loro costante ricerca di prestazioni, gli ingegneri della Marca del double chevron hanno utilizzato tutti questi risultati per proporre una nuova culla anteriore ai piloti della C3 Rally2. Le evoluzioni prevedono una revisione della geometria delle sospensioni che permette di regolare i trasferimenti di carico, migliorando la motricità della C3 Rally2.