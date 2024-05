Clio Cup Europa: Arduini in testa al Trofeo Junior dopo gara di Misano

È stato un weekend dai due volti quello di Misano Adriatico per Leonardo Arduini, giovane pilota milanese impegnato quest'anno nella Clio Cup Europe.

Il 19enne, supportato da Bodega SPA e HRX, ha chiuso il primo giorno di gare in testa alla classifica Junior sia del Campionato Europeo sia di quello Italiano. Purtroppo, un incidente nella gara di domenica, che l'ha visto incolpevole protagonista, ha vanificato tutti gli sforzi e i risultati del weekend.

Dopo le convincenti prestazioni in Germania, anche sulla pista dedicata a Marco Simoncelli Arduini ha mostrato un ottimo stato di forma, certificato dall'ottavo posto nella seconda sessione di prove libere, a soli tre decimi dalla seconda posizione. Dopo aver conquistato la sesta fila nelle qualifiche di Gara 1, Arduini ha affrontato la gara con determinazione, nonostante un malfunzionamento dell'impianto di raffreddamento che ha privato la sua Clio di una manciata di cavalli. Il pilota di MC Motortecnica è stato bravo a resistere e sfruttare ogni occasione, conquistando un importante settimo posto nella classifica europea.

Questo risultato gli ha permesso di azzerare le distanze e portarsi in testa al Trofeo Junior continentale, mentre nella classifica italiana ha addirittura conquistato la vittoria e la leadership. Tuttavia, un violento impatto in Gara 2, causato da una manovra sconsiderata di un avversario, ha distrutto tutto il lavoro costruito nei tre giorni del weekend, costringendo la Clio #60 a una gara in rimessa e a concludere in 32esima posizione.

"Dalle stelle alle stalle in un attimo. Sabato siamo stati bravi a reagire a un problema imprevisto, abbiamo corso con la testa al campionato e il risultato è stato incredibile: Top 5 del Campionato europeo, primo nel Trofeo Junior continentale e vittoria e leadership in quello italiano! Un capolavoro!", ha commentato Arduini. "In Gara 2 stava andando ancora meglio, risolti i problemi alla macchina, eravamo davanti al gruppetto che poi è arrivato ai piedi del podio: con ogni probabilità la Top 5 assoluta era alla nostra portata e il podio assoluto poteva essere un'opzione realistica per come è andata poi la corsa. Purtroppo però dopo pochi giri sono stato cannonato al Tramonto e la mia gara è praticamente finita lì. Troppi danni, ponte piegato, ho badato solo ad arrivare. Un vero peccato che mi ha fatto perdere tutto: nell'europeo sono ora ottavo assoluto e terzo tra gli Junior, mentre nell'Italiano sono undicesimo ma almeno ancora in testa al trofeo dedicato ai giovani. Meglio guardare avanti, testa a Spa e recuperiamo tutto quello che ci hanno fatto perdere!"

Tutto lo spettacolo dell'avvincente Clio Cup si sposta ora in Belgio, sul mitico tracciato di Spa-Francorchamps, nel weekend dell'1-2 giugno.