Dakar 2021, Al-Attiyah firma anche la tappa 4

Al termine dei 337 km cronometrati che hanno condotto la carovana della Dakar da Wadi Ad-Dawasir a Ryahd ad uscire vincitore è stato sempre lui, Nasser Al-Attiyah. Il qatariano della Toyota è al terzo successo di tappa consecutivo, ma ciò nonostante non è riuscito a sorpassare Stéphane Peterhansel al vertice della classifica generale. L’asso della Mini X-Raid anche oggi ha dato del filo da torcere al collega arrivandogli alle spalle per soli 11”. In terza piazza ha terminato invece l’ottimo debuttante Henk Lategan su Hilux, aggressivo e veloce fino al traguardo, tagliato con appena 1’30 di distacco dal compagno di marca.

Quarto posto a 2’36 per l’Extraterrestre Sébastien Loeb. Il francese su Hunter BRX ha preceduto di pochissimo il finora sfortunato Carlos Sainz su Mini X-Raid, finalmente lontano dai guai, mentre a 5’05 ha concluso Jakub Przygonski su Toyota del team Orlen Overdrive.

Lo sceicco Khalid Al-Qassimi su Peugeot 3008 DKR è giunto settimo a 7’22 da A-Attiyah, seguito dal buon Dimitry Vasilyev su Mini X-Raid e dall’argentino Orlando Terranova, pure lui su Mini. Decimo Eik Van Loon su Toyota Overdrive. Solo tredicesimo a 13’40 Nani Roma su Hunter BRX.

Da segnalare il ritiro di uno dei grandi protagonisti delle ultime edizioni, ovvero Bernhard Ten Brinke. Dopo aver accusato delle noie sulla sua Toyota negli ultimi chilometri della tappa 3, l’olandese non è stato in grado di ripartire.

Tra i camion successo per il Kamaz di Dmitry Sotkinov davanti al Kamaz di Andrey Karginov .

Nei quad l’argentino Manuel Andujar su Yamaha ha avuto la meglio sul connazionale e compagno di marca Nicolas Cavigliasso.

Infine tra le moto il veterano Joan Barreda Bort su Honda ha beffato per 6’09 Daniel Sanders su KTM.

Classifica Tappa 4 Auto Dakar 2021:

1 Nasser Al-Attiyah Toyota Gazoo Racing 02h 35′ 59”

2 Stéphane Peterhansel X-Raid Mini Jcw Team +00′ 11”

3 Henk Lategan Toyota Gazoo Racing +01′ 30”

4 Sebastien Loeb Bahrain Raid Xtreme +02′ 36”

5 Carlos Sainz X-Raid Mini Jcw Team +02′ 56”

6 Jakub Przygonski Orlen Team/Overdrive + 05′ 05”

7 Khalid Al Qassimi Abu Dhabi Racing +07′ 22”

8 Vladimir Vasilyev X-Raid Team +10′ 45”

9 Orlando Terranova X-Raid Team +10′ 54”

10 Erik Van Loon Overdrive Toyota +11′ 07”

