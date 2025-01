Dakar 2025, Nasser Al-Attiyah su Dacia conquista la tappa 9

La nona tappa della Dakar 2025, da Riyadh a Haradh, ha segnato un importante cambio di passo nella corsa più dura del mondo.

Un percorso veloce, lungo 357 km di speciale, ha portato i piloti dalla capitale dell'Arabia Saudita all'ingresso del temuto Deserto del Quartiere Vuoto, un anticipo delle dune titaniche che li attendono nella prossima tappa.

Protagonista assoluto della giornata è stato il cinque volte campione della Dakar Nasser Al-Attiyah, che ha ottenuto la sua prima vittoria di tappa nella classe Ultimate 2025 al volante della sua Dacia Sandrider, un veicolo che si sta rivelando sorprendentemente competitivo nella sfida tra i giganti del rally. Per il 54enne qatariota, si tratta della 49esima vittoria di tappa in carriera, un successo che lo avvicina a soli 31 secondi dal Ford Raptor T1+ di Mattias Ekström, attualmente terzo nella classifica generale.

Al-Attiyah non ha nascosto la soddisfazione, ma è consapevole che la strada verso il podio è ancora lunga:

"Abbiamo spinto tutto il giorno in una tappa molto veloce. Ora dobbiamo fare del nostro meglio in ogni chilometro", ha dichiarato al termine della prova.

Al Rajhi nuovo leader, Ekström in lotta

La classifica generale vede un nuovo leader: Yazeed Al Rajhi, che con il suo Toyota Hilux ha sfruttato al massimo il terreno favorevole per prendere il comando. Dietro di lui, il sudafricano Henk Lategan, mentre Ekström tiene viva la sfida con un ritmo costante e competitivo.

De Mévius e MINI: una rincorsa disperata

Tra i protagonisti della giornata, spicca anche il belga Guillaume De Mévius, che ha portato la sua MINI in seconda posizione nella tappa, nonostante un ritardo di oltre sette ore nella classifica generale.

"Siamo partiti tardi oggi, quindi sapevamo di poter spingere senza troppa pressione. È quello che abbiamo fatto, e la tappa è andata bene nel complesso", ha commentato De Mévius, che punta a raccogliere punti preziosi per il Campionato del Mondo Rally-Raid.

Benavides e Sanders: sfida tra le moto

Sul fronte delle due ruote, continua il momento d'oro dell'argentino Luciano Benavides, che con due vittorie consecutive di tappa ha ridotto a soli 7 minuti e 23 secondi il distacco dal podio. Il pilota della Red Bull KTM Factory Racing ha ammesso che la tappa è stata una prova mentale, soprattutto nella navigazione:

"Ho mantenuto la mia attenzione sul roadbook per tutto il giorno. Le dune sono il terreno che preferisco, quindi non vedo l'ora di affrontarle domani".

In testa alla classifica moto rimane Daniel Sanders, l’australiano che sta dominando questa edizione con cinque vittorie di tappa e un vantaggio di oltre 14 minuti. Sanders ha raccontato la sua strategia prudente:

"È stata una buona partenza, ma dopo la neutralizzazione abbiamo incontrato un tratto che conoscevo dagli anni scorsi. Lo sporco era bianco e le tracce erano difficili da vedere, quindi mi sono concentrato solo sulla navigazione".

Classe Challenger e SSV: la lotta continua

Nella classe Challenger, il portoghese Gonçalo Guerreiro del Red Bull Off-Road Junior Team si mantiene competitivo, con un distacco di 27 minuti e 58 secondi dalla testa della corsa. Guerreiro si prepara alle prossime tappe con grande fiducia:

"Non importa quanto sei veloce, se non trovi la strada giusta. Le dune non mi spaventano, sono pronto a spingere".

Tra i veicoli SSV, il veterano cileno Francisco 'Chaleco' López mantiene una solida terza posizione, mirando a un altro podio nella sua lunga carriera.

La sfida delle dune: verso il Quartiere Vuoto

La decima tappa della Dakar 2025 sarà cruciale. I piloti dovranno affrontare le immense dune di sabbia del Deserto del Quartiere Vuoto, che possono raggiungere i 250 metri di altezza. Anche se la speciale sarà breve, la difficoltà del terreno e l’assenza di punti di riferimento renderanno questa fase una sfida estrema per tutti i partecipanti.

Con tre giorni di gara rimasti, l'adrenalina è al massimo e ogni chilometro sarà decisivo per decretare i vincitori di questa edizione. Come ha dichiarato Al-Attiyah:

"Ogni tappa è una battaglia. Non possiamo permetterci errori, dobbiamo spingere al massimo fino al traguardo finale".

2025 Rally Dakar classifica generale selezionata dopo la Tappa 9

Ultimo

1. Yazeed Al Rajhi (SAU) 45:06.54

2. Henk Lategan (ZAF) +7,09

3. Mattias Ekström (SWE) +24,50

4. Nasser Al-Attiyah (QAT) +25,21

5. Mitch Guthrie Jr. (USA) +56,28

8. Seth Quintero (USA) +1:46.07

13. Rokas Baciuška (LTU) +3:34.01

14. Lucas Moraes (BRA) +5:12.30

19. Guillaume De Mévius (BEL) +7:04.31

40. Cristina Gutiérrez (ESP) +37:58.41

44. Nani Roma (ESP) +66:16.45

Sfidante

1. Nicolas Cavigliasso (ARG) 49:38.09

2. Gonçalo Guerreiro (POR) +27.58

3. Paul Spierings (NLD) +1:03.55

4. Pau Navarro (ESP) +1:47.35

6. Corbin Leaverton (USA) +3:53.22

29. Dania Akeel (SAU) +73:22.59

SSV

1. Brock Heger (USA) 51:13.20

2. Xavier de Soultrait (FRA) +1:49.53

3. Francisco López (CHL) +2:07.38

Bici

1. Daniel Sanders (AUS) 47:45.34

2. Tosha Schareina (ESP) +14.45

3. Adrien Van Beveren (FRA) +20.21

4. Luciano Benavides (ARG) +27,44

8. Edgar Canet (ESP) +1:28.36