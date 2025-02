Difesa personale a scuola: siglato l’accordo tra Convitto Nazionale e C.U.S. Torino

Il Convitto Nazionale Umberto I, la Polisportiva Convitto Nazionale e il C.U.S. Torino A.S.D., sezione Danza & Benessere,

hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla promozione della difesa personale tra gli studenti. L’iniziativa, che prenderà il via nell’anno scolastico 2024/2025, mira a fornire ai partecipanti strumenti tecnici e conoscenze fondamentali per la sicurezza personale.

Il progetto è stato pensato per integrare l’educazione fisica con la formazione pratica e teorica sulla difesa personale, ponendo l’accento su consapevolezza corporea, sicurezza e autodifesa.

Un percorso formativo tra teoria e pratica

A partire da marzo 2025, gli studenti del Convitto Nazionale Umberto I potranno partecipare a corsi settimanali di difesa personale, strutturati in sessioni pratiche e teoriche. Le lezioni saranno tenute da istruttori qualificati e si svolgeranno in orari prestabiliti.

L’obiettivo principale è quello di fornire ai giovani strumenti concreti per la sicurezza, sviluppando al contempo schemi motori specifici e capacità di gestione dello spazio e del corpo. Il percorso non si limiterà agli aspetti tecnici, ma approfondirà anche il valore della prevenzione e la gestione delle situazioni di rischio.

Un’iniziativa per responsabilizzare e rafforzare l’autostima

Il progetto non rappresenta solo un’opportunità per apprendere le tecniche di autodifesa, ma è anche un percorso di crescita personale. Migliorare la sicurezza in sé stessi, sviluppare il senso di responsabilità e rispetto, e comprendere l’importanza della gestione delle emozioni in situazioni di pericolo sono alcuni degli obiettivi educativi del corso.

L’iniziativa promuove un modello di educazione inclusiva e attiva, in cui lo sport si unisce a valori fondamentali per la formazione degli studenti.

Soddisfazione e impegno per il futuro

La Rettrice del Convitto Nazionale Umberto I, il Presidente della Polisportiva Convitto Nazionale e il Presidente del C.U.S. Torino A.S.D. hanno espresso grande soddisfazione per l’avvio di questo percorso educativo, sottolineando l’importanza di investire nella formazione degli studenti anche attraverso lo sport e la difesa personale.

Questa collaborazione rappresenta un passo significativo nella promozione della sicurezza e del benessere all’interno dell’ambiente scolastico, offrendo agli studenti una preparazione utile sia dal punto di vista fisico che mentale.