E-Prix di Londra: DS Automobiles in testa al campionato.

Ottavo nella prima gara dell'E-Prix di Londra, António Félix da Costa torna a un punto dal leader del campionato.

In gara1 dell'E-Prix di Londra all'ExCeL London, il team DS TECHEETAH può ritenersi soddisfatto, nonostante tutto. Sul percorso che tocca sia il parcheggio che i padiglioni del quartiere fieristico di Londra, António Félix da Costa ha permesso alla sua squadra di riconquistare la leadership del campionato a squadre. Inoltre, concludendo la gara all'8° posto, è tornato a un punto dal leader della classifica Piloti.

Partito 17° sulla griglia di partenza, il portoghese non poteva sperare molto di più in questo 12° round del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. “Entrando in pista nel gruppo 1 delle qualificazioni non siamo mai avvantaggiati”, ha spiegato il pilota di DS Automobiles, 2° in

campionato. “Poiché la pista era bagnata per noi e più asciutta per gli altri, tutti sono andati più veloci di noi… Detto questo, partire dal 17° posto e finire al 9° non è poi così male. È stata una giornata difficile, ma abbiamo conquistato punti molto preziosi nella classifica Team e Piloti. "

Da parte sua, Jean-Éric Vergne si è dovuto accontentare del 12° posto. Partito 23°, il francese è stato costretto a rientrare ai box all'inizio della gara, cosa che lo ha relegato molto indietro nel gruppo. "Essere nel gruppo 1 durante la sessione di qualifiche è sempre difficile", ha ammesso JEV. “Data la situazione, abbiamo deciso di cambiare il powertrain per massimizzare la nostra affidabilità per la fine della stagione. Anche se ci è costato un Drive-Through... Oggi l'auto si è comportata davvero bene. Quindi non vedo l'ora di scendere in pista per la seconda gara di domani! "

Sebbene il risultato odierno non sia del tutto soddisfacente, l'ottimismo prevale ancora nel team francese. "Oggi stiamo ottenendo punti preziosi per entrambi i campionati", ha affermato Thomas Chevaucher, Direttore di DS Performance. “Date le condizioni e le posizioni di partenza dei nostri piloti, questa è un'ulteriore prova delle prestazioni della nostra DS E-TENSE FE 21. Dopo questa gara, DS TECHEETAH è in testa alla classifica costruttori e António è solo un punto dietro al capolista della classifica piloti. Lo scontro finale sarà serrato, ma la squadra è determinata ad accettare e vincere la sfida! "

Il Team Principal di DS TECHEETAH è della stessa idea. "Dopo le prove libere 1 di grande successo, António e JEV hanno mostrato il vero ritmo della DS E-TENSE FE21", ha affermato Mark Preston. “Questa mattina è stata sempre difficile perché la leadership in campionato ti mette nel Gruppo 1 durante le qualifiche. Se aggiungiamo la pioggia è naturale trovarsi in una situazione difficile. Tuttavia, abbiamo colto l'occasione per cambiare il gruppo propulsore di JEV, che ci ha richiesto di fare uno Stop & Go di 10 secondi. António ha fatto una gara solida che si è conclusa in ottava posizione. Abbastanza per riportarci ai vertici del Campionato Costruttori e, con lui, secondi nel Campionato Piloti. "

La seconda gara dell'E-Prix di Londra si svolgerà questa domenica alle 15:04, ora italiana.

CLASSIFICA PILOTI (Top Ten)

1.Sam BIRD => 81 punti

2.Antonio Felix DA COSTA => 80 punti

3.Jake DENNIS => 79 punti

4.Nyck DE VRIES => 77 punti

5.Robin FRIJNS => 76 punti

6.Edoardo MORTARA => 74 punti

7.René RAST => 72 punti

8.Nick CASSIDY => 70 punti

9.Jean-Éric VERGNE => 68 punti

10.Lucas DI GRASSI => 62 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1.DS TECHEETAH => 148 punti

2.ENVISION VIRGIN RACING => 146 punti

3.JAGUAR RACING => 141 punti

4.MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM => 137 punti

5.AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER => 134 punti

6.BMW I ANDRETTI MOTORSPORT => 133 punti

7.TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM => 106 punti

8.MAHINDRA RACING => 96 punti

9.ROKIT VENTURI RACING => 91 punti

10.NISSAN E.DAMS => 79 punti

11.DRAGON/PENSKE AUTOSPORT => 42 punti

12.NIO 333 FE TEAM => 18 punti