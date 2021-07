E-Prix di New York: secondo gradino del podio per Jean-Eric Vergne

Jean-Éric Vergne è arrivato secondo nella prima gara dell'E-Prix di New York ed è salito al terzo posto nel campionato piloti.

L'ABB FIA Formula E World Championship è tornato a New York per la decima gara della stagione. Per le strade di Brooklyn, Jean-Éric Vergne è riuscito a rimanere nelle prime posizioni al volante della sua DS E-TENSE FE21. Secondo nelle qualifiche poi secondo nella Superpole, il francese si è confermato in gara salendo sul secondo gradino del podio. Un risultato che gli consente di scalare al terzo posto della classifica Piloti, a soli quattro punti dal leader.

Per un soffio il due volte campione della disciplina non ha vinto. JEV è riuscito ad attaccare il leader Nick Cassidy a sette minuti dalla bandiera a scacchi. Ma un terzo uomo ha approfittato di

questo duello: Maximilian Günther. "È stata una buona gara per noi", ha detto soddisfatto il pilota di DS Automobiles. “Sento di aver perso l'opportunità di vincere, ma sono molto contento dei punti preziosi ottenuti oggi. Ho conquistato l’occasione per tornare a lottare per il campionato. Ora dobbiamo concentrarci sulla gara di domani. "

E António Félix da Costa in tutto questo? Partito 13°, non è riuscito a uscire dal centro del gruppo su questa pista dove è difficile sorpassare. Il portoghese alla fine si è dovuto accontentare del 12° posto. Piazzandosi al 5° posto della classifica provvisoria a 12 lunghezze dal primo, conserva comunque le sue possibilità nella corsa al titolo. “È stata una giornata difficile, ma sono abbastanza soddisfatto delle prestazioni della monoposto sul giro secco. In qualifica è andata bene vista la situazione del gruppo. Ma in gara non abbiamo avuto il ritmo per attaccare e recuperare posizioni. Sono comunque convinto che domani potremo fare meglio e il team sta facendo di tutto per avere una macchina perfetta. "

Grazie ai 18 punti ottenuti da JEV, DS TECHEETAH fa il salto nella classifica costruttori. La squadra guidata da Mark Preston è in testa con quattro punti di vantaggio sugli inseguitori più vicini. Un risultato che dà grandi soddisfazioni il suo Team Principal. “Siamo venuti a New York con un obiettivo: riconquistare la testa della classifica e posizionare i nostri due piloti il ​​più in alto possibile sulla griglia di partenza. Partire dal Gruppo 1 in qualifica è stato un po' difficile per Antonio, ma ha avuto una buona sessione di qualifiche. In gara non si è comportato come avrebbe voluto. Nel gruppo 2, Jean Eric Vergne ha fatto un buon lavoro qualificandosi in prima fila. Concludere con questo superbo 2° posto ci permette di tornare ai vertici del campionato costruttori. "

E Thomas Chevaucher, Direttore di DS Performance, ha aggiunto: “Questo fine settimana troviamo uno dei circuiti più leggendari della Formula E. È infatti sotto l'occhio della famosa statua della libertà che inizia l’ultima parte della stagione. Il layout di New York City è quello tipico della FE con fondi sconnessi, frenate brusche e quindi spettacolo assicurato. Dopo un ottimo giro in Superpole, JEV è riuscito a portare la sua monoposto in prima fila. Come previsto, la gara è stata molto combattuta e JEV ci ha regalato un magnifico secondo posto! Al termine di un'intensa lotta, ottiene punti importanti che consentono a DS TECHEETAH di riconquistare la testa del campionato! Abbiamo ancora una gara domani per confermare questa buona prestazione. "

Il via della seconda gara nella metropoli newyorkese è in programma oggi alle 19:30 italiane.

CLASSIFICA PILOTI (Top Ten)

1.Edoardo MORTARA => 72 punti

2.Robin FRIJNS => 72 punti

3.Jean-Éric VERGNE => 68 punti

4.René RAST => 61 punti

5.Antonio Felix DA COSTA => 60 punti

6.Mitch EVANS => 60 punti

7.Nyck DE VRIES => 59 punti

8.Oliver ROWLAND => 59 punti

9.Lucas DI GRASSI => 54 punti

10.Stoffel VANDOORNE => 54 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1.DS TECHEETAH => 128 punti

2.ENVISION VIRGIN RACING => 124 punti

3.AUDI SPORT ABT SCHAEFFLER => 115 punti

4.MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM => 113 punti

5.JAGUAR RACING => 112 punti

6.BMW I ANDRETTI MOTORSPORT => 107 punti

7.ROKIT VENTURI RACING => 83 punti

8.NISSAN E.DAMS => 79 punti

9.TAG HEUER PORSCHE FORMULA E TEAM => 70 punti

10.MAHINDRA RACING => 68 punti

11.DRAGON/PENSKE AUTOSPORT => 42 punti

12.NIO 333 FE TEAM => 18 punti