FE, ePrix Berlino virtuale, La DS di Da Costa fuori dai punti

L’ultimo round della Formula E Race at Home Challenge in scena questa domenica sul tracciato di Berlino si è rivelato amaro per la DS Techeetah. Malgrado sia stato protagonista di avvincenti battaglie soprattutto nelle fasi conclusive della corsa, Antonio Felix da Costa non è riuscito ad andare oltre l’undicesima posizione. Penultimo ad essere eliminato e quindi autore di una performance migliore rispetto alle precedenti il compagno di squadra Jean-Eric Vergne, comunque la vera delusione di questo mini campionato al simulatore.

A tagliare per primo il traguardo è stato invece l’inglese della Nissan e-Dams e poleman di giornata Oliver Rowland davanti al belga della Mercedes Stoffel Vandoorne, campione della serie online con 154 punti contro i 130 di uno sfortunato Pascal Werhlein su Mahindra il quale, causa un contatto al via è stato costretto ad una rimonta che non lo ha condotto più in là della piazza 12.

Terzo posto per la BMW Andretti di Maximilian Günther, quindi un ottimo e combattivo Edoardo Mortara su Venturi, a lungo in bagarre con la Nissan e-Dams di Sébastien Buemi. Sesta la Panasonic Jaguar di James Calado, quindi la Mercedes di Nyck De Vries e la Venturi di Felipe Massa. Nono il sostituto di Abt in Audi Kelvin Van der Linde, come sabato decisamente a suo agio in questo contesto di sim race. Ultimo in zona calda André Lotterer su Porsche.

Tredicesima la BMW Andretti di Alexander Sims, quindicesima la Dragon di Brendon Hartley, a precedere la Virgin di Sam Bird e la Mahindra di Sam de Jonghe, subentrato a Jerome d’Ambrosio.

Diciottesimo Ma Qing Hua su NIO, poi Lucas di Grassi su Audi, Alice Powell su Virgin e Oliver Turvey su NIO. Joel Eriksson ha chiuso ventiduesimo. Peggio di lui hanno fatto Neel Jani su Porsche e Mitch Evans su Panasonic Jaguar.

