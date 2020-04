FE, EPrix Hong Kong virtuale, DS Techeetah in grande difficoltà

Il primo vero ePrix virtuale della storia della Formula E, svoltosi questo sabato pomeriggio, non si è rivelato particolarmente amico della DS Techeetah. Nonostante la battaglia nelle fasi iniziali della gara sul circuito asiatico Jean-Eric Vergne ha dovuto rinunciare ad un piazzamento sul podio a seguito di noie a livello di connessione che di fatto lo hanno estromesso dalla gara dopo pochi chilometri. Non meglio è andata al compagno di squadra Antonio Felix Da Costa, fuori a poche tornate dalla conclusione.

La corsa ad eliminazione (ndr. a partire dal secondo giro l’ultimo viene rimosso) è stata quindi vinta dal pilota della BMW Andretti Maximilian Günther, passato al comando alla terza tornata delle 15 in programma, davanti alla Virgin di Nick Cassidy, staccato di 2”245 e alla Mahindra di Pascal Wehrlein.

Quarto a 45”206 la Virgin di Robin Frijns, quindi la Mercedes del poleman Stoffel Vandoorne, capace di mantenere la leadership soltanto per due tornate e la Nissan di Oliver Rowland a lungo in bagarre con la NIO del connazionale Oliver Turvey.

Ottava la Venturi di Felipe Massa, a precedere la Mahindra di Jerome d’Ambrosio e la BMW di Alexander Sims, ultimo a conquistare i punti.

Fuori dalla top 10 la NIO di Ma Qing Hua e la Porsche di Neel Jani. Per quanto riguarda gli altri eliminati, tredicesima ad 1 giro è giunta la Dragon di Nico Müller, a 2 la Venturi di Edoardo Mortara, a 3 l’Audi di Daniel Abt, a 5 la Dragon di Brendon Hartley, a 6 la Panasonic Jaguar di Mitch Evans, seguito dalla Nissan di Sébastien Buemi. Ko dopo le ruotate al via André Lotterer su Porsche e James Calado su Panasonic Jaguar. Ultimo Nyck De Vries su Mercedes.

Non partito per guai alla connessione Lucas di Grassi su Audi. Infine non si è neppure schierato Sam Bird per assenza di rete internet.

RMMedia