FE, ePrix Marrakech, La DS di Da Costa domina in Marocco

Scattato dalla prima posizione, Antonio Felix da Costa ha dato vita ad un ePrix di Marrakech da vero padrone. Secondo soltanto per qualche attimo quando Maximilian Günther ha sfruttato i benefici dell’Attack Mode il portoghese è presto tornato al comando della corsa rimanendoci fino alla bandiera a scacchi. Ma non solo. Per lui alla fine è arrivato anche il vertice della classifica piloti, mentre tra i costruttori è proprio la DS Techeetah a svettare.

A completare la festa del team franco-cinese il terzo posto di Jean-Eric Vergne. Febbricitante e non in perfetta forma fisica, il transalpino è stato protagonista di alcuni bei sorpassi, non riuscendo ad arginare solamente lo scatenato tedesco della BMW.

Appena fuori dalla top 3 ha concluso Sébastien Buemi con la e-Dams Nissan, quindi a 15”657 dal vincitore la Venturi di Edoardo Mortara. Ottimo sesto e autore di una gran rimonta Mitch Evans su Panasonic Jaguar. Lo sfortunato neozelandese è stato costretto a scattare dal fondo griglia per un errore del box in fase di qualifica, quando è stato mandato fuori in ritardo.

Settimo Lucas di Grassi su Audi, quindi André Lotterer su Porsche eOliver Rowland su e-Dams Nissan. A chiudere il gruppo dei dieci Sam Bird su Virgin.

Undicesimo un Nyck de Vries con molto da recriminare. L’olandese della Mercedes sarebbe potuto salire sul podio se non avesse superato la potenza consentita del regen e rimediato così un drive through.

Dodicesimo Robin Frijns su Virgin, a precedere la Mahindra di Jerome d’Ambrosio, disperso da metà ePrix in avanti, e l’Audi di Daniel Abt.

Anonimo Stoffel Vandoorne su Mercedes, poi James Calado su Panasonic Jaguar w a 27'486 la Venturi di un altrettanto incolore Felipe Massa.

Diciottesima la Porsche di Neel Jani, seguita dalle Dragon di Brendon Hartley e Nico Müller, dalla NIO di Oliver Turvey e dalla Mahindra di Pascal Wehrlein. Ultimo Ma Quing Hua, penalizzato per partenza anticipata.

Da segnalare un unico ritiro, ovvero quello della BMW di Alexander Sims, avvenuto a poche curve dal traguardo per un problema tecnico.

Classifica ePrix Marrakech

1 Antonio Felix da Costa DS Techeetah 46m52.757s

2 Maximilian Guenther BMW +11.427s

3 Jean-Eric Vergne DS Techeetah +12.034s

4 Sebastien Buemi e.dams Nissan +12.282s

5 Edoardo Mortara Venturi Mercedes +15.657s

6 Mitch Evans Jaguar +16.335s

7 Lucas di Grassi Audi +18.706s

8 Andre Lotterer Porsche +19.498s

9 Oliver Rowland e.dams Nissan +20.126s

10 Sam Bird Virgin Audi +20.295s

11 Nyck de Vries Mercedes +20.557s

12 Robin Frijns Virgin Audi +22.373s

13 Jerome d'Ambrosio Mahindra +22.785s

14 Daniel Abt Audi +25.080s

15 Stoffel Vandoorne Mercedes +25.969s

16 James Calado Jaguar Jaguar +26.528s

17 Felipe Massa Venturi Mercedes +27.486s

18 Neel Jani Porsche Porsche +44.476s

19 Brendon Hartley Dragon Penske +49.002s

20 Nico Muller Dragon Penske +53.075s

21 Oliver Turvey NIO +59.969s

22 Pascal Wehrlein Mahindra +1m13.414s

23 Ma Qing Hua NIO +1 Giro

RM Media