FE, ePrix Valencia, La BMW di Dennis si aggiudica Gara 2

Su un circuito Ricardo Tormo finalmente in condizioni di asciutto Jake Dennis ha portato la sua BMW Andretti sul primo gradino del podio. Il britannico, scattato dal palo, non ha mai lasciato la leadership mentre alle sue spalle è stato un continuo avvicendamento. Ad avere la meglio è stato un aggressivo André Lotterer su Porsche a precedere la Mahindra di Alex Lynn. L’inglese, vittima di un contatto con la Venturi di Norman Nato, poi penalizzato di 5” e giunto quinto al traguardo, è stato bravo a non perdersi d’animo e nelle fasi finali dell’ePrix ha rimontato fino alla zona podio.

Quarta la Nissan e-Dams di Oliver Rowland, quindi in sesta posizione la Audi di un ottimo René Rast.

Settima a 8”2 la DS Techeetah di Jean-Eric Vergne, a precedere la NIO di Oliver Turvey, come il francese più volte protagonista di ruota a ruota, e la Venturi di Edoardo Mortara. Decima a 12” la Audi di Lucas di Grassi seguita dalla Nissan di Sébastien Buemi, entrato in collisione con la Mercedes di Stoffel Vandoorne, a sua volta costretto al ritiro per i danni riportati.

Dodicesima a 13”5 la BMW di Maximilian Günther, poi la Virgin di Nick Cassid e le Jaguar di Sam Bird e Mitch Evans. Solo sedicesimo il vincitore di sabato Nick De Vries su Mercedes, staccato di 18”4, davanti alla NIO di Tom Blomqvist, alla Porsche di Pascal Wehrlein e alla Virgin di Robin Frijns. Male le Dragon di Nico Müller e Sergio Sette Camara. In particolare il brasiliano è stato subito coinvolto in un crash con la DS Techeetah di uno sfortunato Antonio Felix Da Costa, penultimo.

A chiudere il gruppo Alexander Sims su Mahindra.

Classifica ePrix di Valencia, Gara 2:

1 Jake Dennis Andretti Autosport

2 Andre Lotterer Porsche Team +1.483

3 Alex Lynn Mahindra Racing +2.428

4 Oliver Rowland DAMS +2.870

5 Norman Nato Venturi +5.811

6 René Rast Team Abt +8.122

7 Jean-Eric Vergne Techeetah +8.782

8 Oliver Turvey NIO Formula E Team +11.292

9 Edoardo Mortara Venturi +12.014

10 Lucas di Grassi Team Abt +12.405

11 Sébastien Buemi DAMS +13.295

12 Maximilian Gunther Andretti Autosport +13.594

13 Nick Cassidy Virgin Racing +14.329

14 Sam Bird Jaguar Racing +15.151

15 Mitch Evans Jaguar Racing +17.213

16 Nyck de Vries Mercedes +18.444

17 Tom Blomqvist NIO Formula E Team +18.885

18 Pascal Wehrlein Porsche Team +19.274

19 Robin Frijns Virgin Racing +19.756

20 Nico Müller Dragon Racing +21.069

21 Sergio Sette Camara Dragon Racing +32.079

22 Antonio Felix da Costa Techeetah +59.698

23 Alexander Sims Mahindra Racing +1'04.277

RMMedia