Il primo E-Prix di Diriyah va alla Mercedes di De Vries

Ha conquistato la pole position al pomeriggio e da quel momento non ha più lasciato la prima posizione. Nyck de Vries ha messo subito le cose in chiaro e si è presentato al via della stagione 2021 della Formula E con i galloni del favorito. Ad aiutarlo una Mercedes in palla come d’altronde in F1 che gli ha consentito di precedere di 4” un Edoardo Mortara scatenato. L’elvetico della Venturi è stato autore di un doppio sorpasso da manuale. Un’infilata incredibile ai danni dell’Audi di René Rast, quarto al traguardo e della Porsche di Pascal Wehrlein, quinto. Ad avvantaggiarsi in mezzo al caos nelle battute finali Mitch Evans su Panasonic Jaguar.

Sesto posto per la Nissan di Oliver Rowaldn seguito dalla Mahindra di Alexander Sims e dalla Mercedes di Stoffel Vandoorne, staccato di 9”9 dalla vetta e mai davvero competitivo dal suo passaggio nella serie elettrica.

Negativa la prestazione della Audi di Lucas di Grassi, nono e praticamente inesistente, quindi la NIO di Oliver Turvey a chiudere il gruppo dei dieci.

Male anche il campione in carica Antonio Felix da Costa su DS Techeetah, undicesimo a 16”225, quindi la BMW di Jake Dennis e la Nissan e-Dams di Sébastien Buemi a 17”273.

Quattordicesimo il francese Norman Nato, neo acquisto della Venturi al posto di Felipe Massa, seguita dal due volte campione della DS Techeetah Jean-Eric Vergne a 18”402.

Sedicesima la Porsche di André Lotterer, a precedere la Virgin di Robin Frijns e la NIO di Tom Blomqvist, penalizzato nei primi minuti con un drive through per aver ecceduto nella rigenerazione.

Diciannovesimo Nick Cassidy su Virgin davanti alle due Dragon di Sergio Sette Camara e Nico Müller.

Da segnalare la collisione con successivo ritiro tra la Jaguar di Sam Bird e la Mahindra di Alex Lynn, e l’uscita a muro di Maximilian Günther su BMW.

Classifica ePrix di Diriyah Gara 1:

1 Nyck de Vries Mercedes 46m44.765s

2 Edoardo Mortara Venturi Racing 4.119s

3 Mitch Evans Jaguar Racing 4.619s

4 Rene Rast Audi 4.852s

5 Pascal Wehrlein Porsche 7.962s

6 Oliver Rowland Nissan e.dams 9.318s

7 Alexander Sims Mahindra Racing 9.686s

8 Stoffel Vandoorne Mercedes 9.973s

9 Lucas di Grassi Audi 11.089s

10 Oliver Turvey NIO 333 15.518s

11 Antonio Felix da Costa DS Techeetah 16.225s

12 Jake Dennis BMW Andretti 17.025s

13 Sebastien Buemi Nissan e.dams 17.273s

14 Norman Nato Venturi Racing 17.312s

15 Jean-Eric Vergne DS Techeetah 18.402s

16 Andre Lotterer Porsche 18.417s

17 Robin Frijns Envision Virgin Racing 18.822s

18 Tom Blomqvist NIO 333 19.072s

19 Nick Cassidy Envision Virgin Racing 19.951s

20 Sergio Sette Camara Dragon Penske Autosport 20.174s

21 Nico Muller Dragon Penske Autosport 20.586s

