FE, La Venturi di Mortara brilla in Gara 2 in Messico

Già sul podio in Gara 1, la Venturi ha dato prova di volare sul circuito di Puebla andandosi a prendere con merito la vittoria nella manche di domenica. Bravo a gestire avversari e attack mode, dopo aver preso il comando della corsa nelle prime fasi Edoardo Mortara, nuovo leader della generale piloti, è arrivato fino alla fine senza commettere errori.

A causa della penalità di 5” per irregolarità nell’uso del FanBoost Pascal Wehrlein, autore di un ePrix combattivo e regolarmente salito sul podio, è stato retrocesso dalla seconda alla quarta posizione. Al suo posto in piazza d’onore è stato promosso Nick Cassidy su Virgin, protagonista di diversi duelli. Terzo, invece, Oliver Rowland su Nissan.

Quinta la BMW di Jake Dennis, quindi la Mahindra di Alex Lynn e la BMW di Maximilian Günther. Ottava a 21”111 la DS Techeetah di Jean-Eric Vergne, scivolato indietro a seguito di un testacoda a nove minuti dal termine. Alle sue spalle Mitch Evans, incapace di contrastare con la sua Jaguar i tentativi di sorpasso del francese. Chiude la zona punti René Rast su Audi. Soltanto undicesimo Robin Frijns su Virgin, poi Sam Bird su Jaguar, Stoffel Vandoorne, staccato di 28” con una Mercedes che sulla carta dovrebbe essere ben più avanti e Sébastien Buemi su Nissan, ormai lontano parente di quello di qualche anno fa.

Quindicesimo Joel Eriksson su Dragon, seguito dal compagno di squadra Sergio Sette Camara, punito di 5” per un contatto, dalla Porsche di André Lotterer e dall’Audi di Lucas di Grassi. Il brasiliano è passato dalle stelle alle stalle non riuscendo a confermare il successo di sabato. La sua corsa è stata rovinata dal tamponamento ai danni della Mercedes di Nyck De Vries, costretto poi al ritiro, per cui gli è stato inflitto un drive through.

Da segnalare le uscite della DS Techeetah di Antonio Felix da Costa, finito contro il muro, e della NIO di Tom Blomqvist, giusto ad una manciata di tornate dalla bandiera a scacchi. Guai anche per Alexander Sims su Mahindra, Oliver Turvey su NIO e Norman Nato su Venturi.

Classifica ePrix Messico Gara 2:

1 Edoardo Mortara Venturi

2 Nick Cassidy Virgin Racing +4.169

3 Oliver Rowland DAMS +6.912

4 Pascal Wehrlein Porsche Team +7.296

5 Jake Dennis Andretti Autosport +9.986

6 Alex Lynn Mahindra Racing +10.630

7 Maximilian Gunther Andretti Autosport +10.968

8 Jean-Eric Vergne Techeetah +21.111

9 Mitch Evans Jaguar Racing +21.261

10 René Rast Team Abt +21.896

11 Robin Frijns Virgin Racing +22.216

12 Sam Bird Jaguar Racing +27.945

13 Stoffel Vandoorne Mercedes +28.578

14 Sébastien Buemi DAMS +35.720

15 Joel Eriksson Dragon Racing +41.027

16 Sergio Sette Camara Dragon Racing +41.029

17 Andre Lotterer Porsche Team +46.250

18 Lucas di Grassi Team Abt +1'26.473

