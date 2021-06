FE Messico, Di Grassi si aggiudica Gara 1 a Puebla

Lucas di Grassi ha conquistato la sua terza vittoria in Messico, davanti a Rene Rast per una fantastica doppietta dell'Audi Sport ABT Schaeffler

Aveva conquistato la sua prima pole position in Formula E e dominato dall’inizio alla fine un ePrix del Messico, per la prima volta lontano del circuito Hermanos Rodriguez. Ma alla bandiera a scacchi Pascal Wehrlein ha ricevuto ben altro rispetto allo champagne che si sarebbe meritato. La sua Porsche è stata infatti squalificata per un errore della squadra che non aveva dichiarato prima del via il tipo di gomme montate.

Ad approfittare del clamoroso colpo di scena è stata la Audi. In blocco i due piloti del marchio dei quattro cerchi hanno sbaragliato la concorrenza compiendo ottimi sorpassi soprattutto nella seconda parte di corsa. Vittoria dunque per Lucas Di Grassi davanti al compagno René Rast. Sul podio assieme a loro, un po’ d’Italia con Edoardo Mortara, incapace di resistere agli attacchi dei colleghi causa una Venturi decisamente più lenta e quasi ko nelle battute conclusive quando ha rischiato l’impatto contro le barriere.

Quarta a 10”443 la Mahindra di Alexander Sims a precedere la BMW di Jake Dennis e la DS Techeetah di Antonio Felix Da Costa. Il portoghese è riuscito a confermarsi in top 10, a differenza del team-mate Jean Eric Vergne, dapprima in lotta per le prime posizioni e poi finito a muro.

Settima a 12”022 la Mercedes di Stoffel Vandoorne, quindi la Jaguar di Mitch Evans e l’altra Mercedes di Nyck De Vries. Per la Casa della Stella comunque un buon risultato visto la pessima qualifica di cui era stata protagonista. Ultimo in zona punti Alex Lynn su Mahindra.

Undicesima la NIO di Oliver Turvey seguita dalla BMW di Maximilian Günther, tra i grandi mattatori della prima fetta di gara, e scivolato indietro a seguito di una toccata con Mortara. Tredicesima la NIO di Tom Blomqvist, poi la Venturi di Norman Nato, la Dragon di Sergio Sette Camara e la Nissan di Sébastien Buemi.

Solo diciassettesimo Robin Frijns su Virgin, penalizzato dai commissari per aver provocato un incidente con De Vries. Infine a 18”285 la Dragon di Joel Eriksson.

Da segnalare l’ingresso di due Safety Car. La prima addirittura poco dopo lo start per l’uscita della Virgin di Nick Cassidy e la seconda per il botto della Jaguar di Sam Bird.

Classifica ePrix del Messico 2021:

1 Lucas di Grassi Team Abt

2 René Rast Team Abt +0.497

3 Edoardo Mortara Venturi +2.774

4 Alexander Sims Mahindra Racing +10.443

5 Jake Dennis Andretti Autosport +11.473

6 Antonio Felix da Costa Techeetah +11.624

7 Stoffel Vandoorne Mercedes +12.022

8 Mitch Evans Jaguar Racing +12.351

9 Nyck de Vries Mercedes +12.936

10 Alex Lynn Mahindra Racing +13.154

11 Oliver Turvey NIO Formula E Team +14.548

12 Maximilian Gunther Andretti Autosport +15.257

13 Tom Blomqvist NIO Formula E Team +15.442

14 Norman Nato Venturi +15.756

15 Sergio Sette Camara Dragon Racing +16.971

16 Sébastien Buemi DAMS +17.127

17 Robin Frijns Virgin Racing +17.942

18 Joel Eriksson Dragon Racing +18.285

