Formula E all’ E-Prix di Monaco debutta la GEN3 Evo

Il mondo del motorsport è in fervente attesa per il debutto della nuova monoposto GEN3 Evo, il 25 aprile durante l'ottavo round del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E a Monaco.

Questa presentazione segna un momento significativo nella storia di Formula E, ponendo nuovi standard di prestazioni e innovazione tecnologica.

La GEN3 Evo rappresenta l'evoluzione della già impressionante GEN3, riconosciuta come la monoposto elettrica più veloce, leggera e potente mai realizzata. Con l'introduzione di questa nuova versione, il campionato è pronto a fare un ulteriore salto in avanti, accentuando la competitività e l'intensità delle gare. La Formula E e la FIA, attraverso questo nuovo modello, continuano a pionierare nel settore, spingendo i confini dell'innovazione automobilistica e promuovendo un futuro più sostenibile per lo sport motoristico.

"Svelando la GEN3 Evo, non stiamo solo lanciando un'auto; stiamo continuando a plasmare il futuro del motorsport", ha dichiarato Jeff Dodds, amministratore delegato della Formula E. Queste parole sottolineano l'impegno dell'organizzazione a offrire non solo spettacolo e competizione, ma anche a essere leader nell'innovazione tecnologica e nella sostenibilità.

L'attesa per la GEN3 Evo è alta, con aspettative che prevedono miglioramenti significativi in termini di aerodinamica, efficienza energetica e prestazioni complessive. L'introduzione di questa monoposto non solo intensificherà le rivalità in pista, ma anche il coinvolgimento dei fan, consolidando il ruolo della Formula E come uno dei campionati più innovativi e avvincenti nel panorama globale degli sport motoristici.

Con il debutto imminente, tutti gli occhi saranno puntati su Monaco, dove i piloti avranno l'opportunità di mettere alla prova le nuove tecnologie in uno dei circuiti più iconici e sfidanti del mondo. L'evento promette di essere un punto di svolta per la Formula E, con la GEN3 Evo pronta a scrivere il prossimo capitolo emozionante in questa era elettrizzante del motorsport.