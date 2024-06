Formula E, António Félix da Costa trionfa all’Hankook Portland E-Prix

António Félix da Costa ha dimostrato una notevole compostezza e abilità, assicurandosi la vittoria durante l’Hankook Portland E-Prix, la 13° gara del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.

Il trionfo di da Costa è stato segnato da un errore all’ultimo secondo dell'attuale leader del Campionato del Mondo, Nick Cassidy, che ha alterato drasticamente l'esito della gara al penultimo giro.

Inizialmente, Cassidy e la Jaguar sembravano destinati a una vittoria decisiva al Portland International Raceway. Il neozelandese aveva preso il comando al 23° giro, a soli quattro giri dalla fine, e sembrava inarrestabile. Il suo compagno di squadra, Mitch Evans, nonostante una penalità di cinque secondi per una collisione iniziale, ha svolto un ruolo di supporto impeccabile, superando da Costa, il più vicino sfidante di Cassidy, per garantire quella che sembrava una sicura doppietta per Jaguar.

Cassidy ha mantenuto il controllo, precedendo di mezzo secondo Evans e da Costa. Tuttavia, la gara è stata una prova ulteriore che in Formula E nulla è certo finché non viene sventolata la bandiera a scacchi. Cassidy ha commesso un errore alla curva 11, salendo su un cordolo che ha mandato la sua I-TYPE 6 fuori pista, facendolo precipitare al 19° posto.

Questo errore ha consegnato la vittoria a da Costa, che ora vanta tre vittorie nelle ultime quattro gare e due vittorie consecutive. La gara, la più veloce nella storia della Formula E con una velocità media di 152,041 km/h (94,474 mph), consolida la posizione di da Costa come attuale uomo da battere, evidenziando una notevole inversione di tendenza rispetto a un inizio di stagione difficile.

Jean-Éric Vergne di DS PENSKE si è classificato terzo, seguito da Edoardo Mortara di Mahindra Racing in quarta posizione, segnando il miglior risultato della stagione sia per il team che per il pilota. Nico Müller (ABT CUPRA) ha impressionato con un quinto posto dopo una lunga battaglia in testa alla gara, mentre il campione del mondo in carica Jake Dennis (Andretti Formula E) ha ottenuto un sesto posto sul suolo di casa.

Sam Bird ha compiuto una notevole rimonta dal 19° posto per arrivare settimo, mentre Evans, dopo aver scontato la sua penalità, ha tagliato il traguardo in ottava posizione. Stoffel Vandoorne della DS PENSKE e Pascal Wehrlein della TAG Heuer Porsche hanno completato la top ten. L'errore tardivo di Cassidy ha permesso a Wehrlein di ridurre il vantaggio di Cassidy in classifica a 24 punti, mentre Evans si trova al terzo posto con tre punti in più.

Nel Campionato Costruttori, TAG Heuer Porsche ha colmato il divario, seguendo Jaguar TCS Racing di 55 punti, con una classifica attuale di 370 punti contro 354.

La 14° gara della Stagione 10 si disputerà al Portland International Raceway oggi, domenica 30 giugno. I biglietti sono ancora disponibili per chi vuole assistere a tutta l'azione, con la gara del Round 14 che inizierà alle 14:00 ora locale. Per le classifiche complete dei piloti, delle squadre e dei costruttori, cliccare qui.

António Félix da Costa, n. 13, Tag Heuer Porsche Formula E, ha dichiarato: "Sono molto contento, ovviamente. Sapevamo quale sarebbe stato il ritmo di gara e stiamo diventando tutti molto bravi. La gara non è mai stata piatta, perché tutti spingevano così tanto per stare davanti che è difficile accumulare buffer per stare tranquilli. In questo caso mi sono trovato dall'altra parte della medaglia, quindi sì, è stato un grande slancio, a dire il vero. Sono molto contento di come sta andando. Ho già avuto momenti difficili nella mia carriera, ma credo che quello che ho avuto all'inizio di quest'anno sia stato il peggiore. Tutti volevano andare nella stessa direzione per poter uscire dalla crisi. Sapevo che ce l'avremmo fatta, ma non è bello quando sei lì. Mi è già capitato in passato e ovviamente siamo passati da un estremo all'altro, il che è positivo. Ho imparato molto su me stesso, sulle persone, sullo sport, su tutto. Penso che quando si hanno momenti difficili e si traggono le cose positive, si diventa un po' più forti. Tutti qui hanno avuto alti e bassi nella loro vita a un certo punto, è la corsa, quindi è per questo che non lo darò mai per scontato. Festeggerò perché so quanto sia difficile vincere al giorno d'oggi, quindi sì, mi prenderò questa vittoria!".

Robin Frijns, n. 4, Envision Racing, ha dichiarato: "Eravamo sempre davanti e questo era l'obiettivo. Credo che le scelte strategiche che abbiamo fatto in background siano state davvero buone, la squadra mi ha aiutato molto a rimanere dov'ero e a finire dov'ero. Sono soddisfatto della gara, mi è mancato solo quel piccolo vantaggio sulla messa a punto che credo potremo migliorare domani, ma siamo qui per lottare e lotteremo un altro giorno domani. Ultimamente abbiamo avuto una spirale negativa che è stata dura per la squadra e anche per i piloti. Abbiamo una buona macchina e la maggior parte delle volte siamo veloci nelle prove libere, ma in gara abbiamo avuto sfortuna, forature e altro. Ora finalmente qualcosa è andato per il verso giusto, abbiamo ottenuto un podio e possiamo festeggiare, e speriamo di ottenerne un altro domani".

Jean-Éric Vergne, N. 25, DS PENSKE, ha dichiarato: "Sono molto contento di essere arrivato terzo. Penso che sia stata molto buona per il team Penske e per Jay [Penske], quindi sono felice di aver portato a lui un podio oggi e questi sono buoni punti per il campionato a squadre, quindi è stata una buona giornata. Le qualifiche sono iniziate male, ma sono felice di aver fatto una tale rimonta in gara".

L'evento ha visto anche la partecipazione di celebrità come l'attrice e regista americana Brie Larson e l'attore americano Sung Kang. Brie Larson ha fatto un’apparizione durante la gara e ha vissuto in prima persona il dramma dell'E-Prix dal garage del Nissan Formula E Team, assistendo all'intensa sessione di qualifiche. Per aumentare l'emozione, l’attrice ha avuto l'opportunità di fare un giro sulla Nissan Leaf Mismo RC, che le ha offerto un'emozionante prospettiva sull'azione ad alta velocità e sulla tecnologia all'avanguardia della Formula E. Il momento culminante della sua visita è stato sventolare con orgoglio la bandiera a scacchi a conclusione della gara.

Un volto amico è tornato nel paddock: l'attore americano Sung Kang si è unito all'emozione del doppio appuntamento come spettatore, dopo essersi divertito al Tokyo E-Prix. La star di Fast and Furious ha portato un tocco di emozione in più all'evento, riallacciando calorosamente i rapporti con i vecchi amici e con i fan e immergendosi nell'atmosfera della serie di corse. Sung tornerà domenica 30 giugno per un'altra indimenticabile giornata in pista.

L'Hankook Portland E-Prix ha quindi offerto una combinazione di adrenalina, spettacolo e glamour, consolidando ancora una volta la Formula E come una delle serie di corse più emozionanti e innovative del mondo.