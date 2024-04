Formula E, Mitch Evans ha conquistato la vittoria nell'E-Prix di Monaco 2024

Nella cornice glamour del Principato di Monaco, Mitch Evans ha dominato l'E-Prix 2024, segnando un punto di svolta significativo sia per la sua carriera che per il suo team, Jaguar TCS Racing.

Con una vittoria schiacciante, Evans ha interrotto una serie di quattro gare in cui, nonostante fosse in testa, non era riuscito a capitalizzare la posizione dominante fino alla bandiera a scacchi.

La gara ha visto una prestazione strategica superlativa da parte del duo Jaguar, con Evans e il suo compagno di squadra Nick Cassidy, che hanno dimostrato una sinergia e una comprensione perfette delle dinamiche di gara. Entrambi i piloti hanno sfruttato brillantemente l'Attack Mode, una tattica che ha permesso loro di guadagnare un vantaggio competitivo cruciale nei momenti chiave della gara.

Inizialmente, il pilota della DS Penske, Stoffel Vandoorne, aveva preso il comando, ma non è riuscito a mantenere il passo imposto dai due piloti Jaguar, che hanno preso la testa della gara all'11° giro. Dopo un breve periodo di Virtual Safety Car, causato da un incidente di Edo Mortara, Evans e Cassidy hanno continuato a dominare, con Evans che ha ripreso la testa al 17° giro e ha mantenuto la posizione fino alla fine.

La vittoria di Evans a Monaco non è solo la sua prima stagionale ma segna anche un momento cruciale nella Stagione 10 della Formula E, proiettando il neozelandese al quinto posto nella classifica piloti. Nel frattempo, il Jaguar TCS Racing continua a mantenere un solido vantaggio nella classifica a squadre, grazie anche ai punti accumulati da Cassidy, che ha finito la gara in seconda posizione.

Dietro i primi due, il podio è stato completato da Stoffel Vandoorne, che ha espresso una mista sensazione di soddisfazione per il risultato e delusione per non aver capitalizzato la sua iniziale posizione di leadership. Altri piloti di rilievo includono Jean-Éric Vergne di DS Penske e Pascal Wehrlein della TAG Heuer Porsche, che si sono distinti per le loro solide prestazioni.

Oltre all'azione in pista, l'evento è stato impreziosito dalla presenza di celebrità e dignitari, inclusi il Principe Alberto II e la Principessa Charlene di Monaco, che hanno aggiunto un tocco di eleganza alla cerimonia di premiazione. La presenza stellare di Anthony Joshua, che ha annunciato il suo prossimo incontro, ha ulteriormente elevato l'atmosfera già elettrica dell'evento.

Con questa vittoria, Evans non solo riaccende le sue aspirazioni al titolo, ma dimostra anche che la resilienza e la strategia perfetta possono realmente fare la differenza nelle corse ad alta tensione della Formula E. La stagione continua con il prossimo appuntamento al doppio E-Prix di Berlino, promettendo ulteriori emozioni e sfide per il campionato.