Il 9 e 10 aprile torna il Rome E-Prix con il 100% di pubblico

Il Rome E-Prix torna sabato 9 e domenica 10 aprile come uno dei primi grandi eventi sportivi internazionali nel Paese dopo la fine dello stato di emergenza per il Covid-19, con gli spalti aperti al 100% per il pubblico.

Quest'anno sarà possibile assistere alla gara da una delle diverse tribune oppure dalla Green Arena, area prato affacciata sulla pista e allestita con punti ristoro e grandi schermi. Sarà dunque possibile, per i tifosi, accedere all'area dell'evento con il Green Pass base, grazie alle misure approvata dal Consiglio dei Ministri e in vigore dal 1° Aprile. Formula E, per garantire un'esperienza sicura e piacevole agli spettatori, continuerà ad applicare misure di distanziamento nell'Allianz E-Village e manterrà la capienza limitata nella Green Arena.

Grazie all’aumento della capienza sono stati messi a disposizioni ulteriori biglietti per il Rome E-Prix. I prezzi variano dai 72 euro per le tribune ai 29 euro della Green Arena, con riduzioni per gli under 16 e speciali pacchetti per il weekend. Tutti coloro in possesso di un biglietto potranno accedere anche all'Allianz E-Village con attività per tutta la famiglia e un’ampia offerta gastronomica. Al suo interno si troverà infatti un'area gaming, nella quale gli spettatori potranno sfidarsi e competere sui simulatori per stabilire il miglior punteggio, incontrare i piloti nella sessione autografi e partecipare in prima fila alla cerimonia del podio.

Legacy: l’eredità che Formula E lascia al territorio. A ormai pochissime settimane dalla doppia tappa del Rome E-Prix, prende il via anche il programma di legacy avviato in collaborazione con Roma Capitale e, in particolare, l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Nei prossimi giorni, saranno infatti annunciati tutti i progetti avviati nei quali saranno coinvolti non solo l'EUR, ma anche altri municipi. Nell'ottica di creazione di valore per il territorio, Formula E ha inoltre aderito al progetto dell’Associazione "Ripartiamo dall’Eur" e donerà al quartiere cinque defibrillatori che saranno consegnati in occasione della gara. Due saranno collocati presso la Farmacia Imbesi (Viale Europa) e Corsetti (Viale dell’Aeronautica) e i restanti saranno assegnati alla Polizia di Stato (Commissariato Esposizione), alla Stazione dei Carabinieri EUR e al IX Gruppo della Polizia locale. Come per le precedenti edizioni, Formula E ha effettuato lavori di riasfaltatura di gran parte del manto stradale, lungo tutta l’area interessata dal tracciato.

Grazie al contributo dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, mille studenti del quarto e quinto anno di Istituti Secondari di Secondo Grado selezionati, avranno inoltre la possibilità di partecipare, il venerdì 8 aprile, ad una giornata formativa insieme agli organizzatori della Formula E. Gli studenti avranno la possibilità di scoprire il dietro le quinte del circuito cittadino dell'Eur e della Pit Lane, di approfondire la loro conoscenza sui diversi aspetti dell’organizzazione dell’evento e sulla sostenibilità, di partecipare alle prove del Podio, concludendo la giornata con lo shakedown. Per gli studenti selezionati saranno messi a disposizione mille biglietti per la gara di sabato 9 aprile e altri mille per quella di domenica 10 aprile.

"Siamo molto entusiasti di poter finalmente ospitare di nuovo il pubblico dopo tre anni di assenza. Il calore e l’entusiasmo dei tifosi sono quello che rende speciale l’evento. Il Rome E-Prix sarà un’occasione per festeggiare insieme la fine dello stato di emergenza e ritornare in sicurezza agli eventi. Il Rome E-Prix si conferma il circuito cittadino più entusiasmante - ha dichiarato Margot McMillen, Direttrice dell’Evento di Formula E -. Le attività promosse dal nostro programma di legacy confermano la nostra sinergia virtuosa con l'Amministrazione Capitolina. L'obiettivo di Formula E è, infatti, quello di diffondere i principi della mobilità sostenibile, promuovendo attività che coinvolgano la cittadinanza e le scuole del territorio".

Locals on track. Venerdì 8 aprile dalle 18.00 alle 19.00 torna inoltre Locals on track, seconda edizione della passeggiata amatoriale, gratuita e non competitiva sul circuito del Roma E-Prix. L'iniziativa, dedicata ai residenti dell’EUR e a tutti i cittadini di Roma di età superiore ai 12 anni, ha l’obiettivo di far scoprire in anteprima il circuito e trascorrere il pomeriggio insieme a chi quotidianamente vive il quartiere e la città. Sarà possibile percorrere un solo giro di pista a piedi, senza utilizzo di alcun veicolo. Per partecipare è necessario iscriversi, compilando un breve modulo a partire da mercoledì 23 marzo su http://www.fiaformulae.com/Rome

I biglietti possono essere acquistati a questo link: https://www.ticketone.it/2022-Rome-E-Prix.