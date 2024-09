Lamborghini Squadra Corse e ABT Sportsline: partnership per il DTM dal 2025

Lamborghini Squadra Corse e ABT Sportsline hanno annunciato l'espansione della loro collaborazione, che vedrà il team tedesco schierare due Lamborghini Huracán GT3 EVO2 nel DTM,

a partire dalla stagione 2025. L'annuncio è stato fatto durante il penultimo appuntamento del campionato DTM sul circuito del Red Bull Ring, in Austria.

Un legame forte nato dalla 24 Ore del Nürburgring

Questa partnership non è del tutto nuova. Le due squadre collaborano già dal 2023 in occasione della 24 Ore del Nürburgring, dove quest'anno il team di ABT Sportsline, con piloti del calibro di Kelvin van der Linde, Marco Mapelli e Jordan Pepper, ha conquistato il quinto posto assoluto. Questa collaborazione ha gettato le basi per il progetto DTM, rendendo ABT Sportsline parte dei factory team ufficialmente supportati dalla casa di Sant'Agata Bolognese.

Un futuro competitivo nel DTM

L'ingresso di Lamborghini nel DTM con ABT Sportsline rappresenta una grande opportunità per entrambe le parti. ABT, con la sua lunga storia di successi nel campionato tedesco, e Lamborghini, con il suo forte DNA sportivo, si preparano a lottare per il titolo. Come affermato dal CEO di ABT, Thomas Biermaier, questa collaborazione si basa su valori condivisi come la passione per il motorsport e l'eccellenza tecnologica, elementi che rendono questa partnership promettente anche per il futuro.

I dettagli sui piloti e la composizione completa del team per la stagione 2025 verranno annunciati nei prossimi mesi, ma entrambe le parti sono fiduciose che questa unione possa portare a grandi risultati sia nel DTM che nella 24 Ore del Nürburgring.