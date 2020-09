Marijan Griebel diventa rappresentante di Opel Motorsport rally

Opel Motorsport e Marijan Griebel stanno affrontando nuovi progetti insieme. Il pilota di rally è già stato nella famiglia Opel dal 2013 e nel 2016 è stato European Junior Champion con la Opel ADAM R2. Il trentenne contribuirà all’ ADAC Opel e-Rally Cup come rappresentante rally Opel e come test driver. Griebel ha già fornito un notevole contributo allo sviluppo della Opel Corsa-e Rally e accompagnerà le giovani squadre come “ufficiale di collegamento” con i piloti alle tappe della prima coppa monomarca da rally completamente elettrica al mondo.

“Con la sua professionalità, il suo talento, la sua esperienza e la sua abilità nel lavoro di squadra, Marijan ha i migliori requisiti per supportare i nostri progetti”, spiega l’Opel Motorsport Director, Jörg Schrott. “Conosce tutti gli aspetti che sono importanti per una competizione rally monomarca. Da un lato, la vettura offre ai buoni piloti una piattaforma per dimostrare il loro talento e mettersi in mostra per compiti più alti. D’altro canto, la vettura non dovrebbe neanche sopraffare i piloti inesperti. Marijan sa esattamente cosa possa fare una buona vettura di una competizione monomarca.”

Griebel ha già fatto dei test con la Opel Corsa-e Rally ed è entusiasta del suo potenziale.

“Con una coppia immediata di 260Nm e il differenziale Torsen, la Corsa-e Rally esce dalle curve davvero bene, reagisce immediatamente ai comandi del pilota ed è molto agile. Io penso che la Opel Corsa-e Rally sia l’ideale per un campionato monomarca.”

La carriera nei rally di Griebel ha strette connessioni col brand Opel. Nel 2013, Griebel è stato il primo detentore del titolo dell’ADAC Opel Rallye Junior Cup e progredì a ADAC Opel Rallye Junior Team l’anno successivo. Nel 2014, la Opel Junior conquistò il titolo di categoria nel German Rally Championship con la Opel ADAM R2. Nel 2016, vincendo il titolo FIA ERC Junior U27, Griebel divenne il primo Tedesco a vincere l’European rally championship dal 2001. In più, tra il 2014 e il 2016, il pilota Opel si aggiudicò tre vittorie di classe di fila nell’ Opel ADAM R2 e nell’ ADAC Rallye Deutschland, la tappa tedesca del World Rally Championship.