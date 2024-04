Maserati GT2 trionfa al Paul Ricard

Il mondo del motorsport è stato testimone di un evento storico nel round di apertura del Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli 2024:

la Maserati GT2, portacolori del team LP Racing, ha ottenuto la sua prima vittoria sul celebre circuito del Paul Ricard. I piloti Leonardo Gorini e Carlo Tamburini hanno dominato la Gara 1, partendo dalla pole position e mantenendo il comando fino al traguardo, segnando così un momento memorabile per la casa del Tridente.

Non meno importante è stato il successo nella seconda gara del weekend, dove la Maserati GT2 numero 2, guidata da Philippe Prette, ha raggiunto il terzo posto assoluto, aggiudicandosi anche la vittoria nella Am Cup. Questi risultati non solo evidenziano le capacità e la determinazione del team LP Racing ma anche l'eccezionale prestazione delle vetture Maserati in competizione.

La Maserati GT2, basata sulla supercar MC20, ha dimostrato di essere un avversario formidabile sul circuito, incarnando la perfetta fusione tra tecnologia avanzata e prestazioni di alto livello. Il successo a Paul Ricard proietta Maserati in una nuova era del motorsport, confermando l'impegno e la passione della casa modenese per le corse.

Giovanni Sgro, Head of Maserati Corse, ha espresso grande soddisfazione per questi risultati, sottolineando come le competizioni siano parte integrante del DNA di Maserati. La doppia pole position e i successi ottenuti rappresentano un inizio promettente per la stagione 2024 e gettano le basi per ulteriori successi nei prossimi appuntamenti, con il team e i piloti già concentrati sul prossimo round a Misano.

Il debutto vincente di Maserati GT2 nel Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli sottolinea l'ambizione di Maserati di continuare a essere un protagonista di spicco nel panorama del motorsport internazionale, confermando il brand come simbolo di eccellenza, performance e passione per le corse.