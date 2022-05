Peugeot 9X8 debutterà nel Campionato del Mondo FIA Endurance a Monza

Il 10 luglio 2022, a Monza inizierà una nuova era per PEUGEOT e per le gare di durata.

Seguendo le orme delle vetture che l’hanno preceduta, le 905 e 908, vincitrici a Le Mans, l'ultima creazione della Casa del Leone - PEUGEOT 9X8 - porterà sui circuiti del FIA WEC una filosofia di design senza precedenti.

Questa Hypercar rivoluzionaria, che attira subito l’attenzione per l'assenza dell’alettone posteriore, è conforme al nuovo regolamento che disciplina la categoria Le Mans Hypercar (LMH) dell'Automobile Club de l’Ouest (ACO) e della FIA, più accessibile della classe LMP1 ma altrettanto competitiva. Incarna perfettamente la strategia di PEUGEOT, con il suo look unico caratterizzato da una postura felina, una silhouette pura e slanciata, una forte identità di Marca con la stessa firma luminosa a tre artigli, tipica dei modelli di serie del costruttore. E’ una vetrina del know-how tecnologico di PEUGEOT nei settori dell'ibridazione e dell'elettrificazione - entrambi elementi chiave della strategia di transizione energetica del Marchio - e sottolinea l'impegno dell'azienda verso l'eccellenza, nelle competizioni e nei confronti dei suoi clienti. Design seducente, Emozione data dal piacere di guida e dalla passione per le corse, Eccellenza tecnologica: sono i tre valori di PEUGEOT alla base di quest’ambizioso programma, che segna il ritorno del Marchio alle gare di durata e, in particolare, alla 24 Ore di Le Mans, un evento straordinario, ideale per misurare e validare idee e tecnologie innovative. Con quest’ambizione PEUGEOT ha deciso di accettare la sfida, con la sua squadra e la sua auto da corsa.

PEUGEOT 9X8 è un prototipo con powertrain ibrido a quattro ruote motrici. È alimentata da un gruppo motopropulsore sviluppato sotto il controllo delle equipe di PEUGEOT SPORT. Il V6 da 2,6 litri biturbo da 520 kW (707 CV) scarica la sua potenza sulle ruote posteriori. Il motore elettrico specifico ad alte prestazioni da 200 kW (272 CV) che aziona le ruote anteriori e l'inverter a base di carburo di silicio sono stati prodotti in collaborazione con Marelli. La batteria ad alta tensione da 900 V è stata sviluppata insieme a TotalEnergies / Saft. Michelin fornisce i pneumatici, conformi alle normative della categoria Hypercar.

PEUGEOT 9X8 ha misure atletiche: 4,995 m di lunghezza, 2 m di larghezza e 1,145 m di altezza. Il suo peso è di 1.030 kg e il serbatoio ha una capacità di 90 litri di carburante Excellium Racing 100 di TotalEnergies, al 100% rinnovabile.

La collaborazione tra le equipe del Design di PEUGEOT, guidato da Matthias HOSSANN, e il team PEUGEOT SPORT, guidato da Olivier JANSONNIE, a un livello mai visto prima, ha dato vita a una vettura elegante, estrema e audace, un’auto che rompe davvero gli schemi. Quando è stato presentato il modello che annunciava il concept PEUGEOT 9X8 nel luglio 2021, molti hanno ipotizzato che la mancanza di un alettone posteriore sarebbe stata impraticabile nella realtà. Tuttavia, l'interpretazione del regolamento ACO/FIA LMH ha spinto il team guidato da Olivier JANSONNIE, direttore tecnico di PEUGEOT SPORT, a optare per questa soluzione. I test in pista condotti da dicembre su cinque diversi circuiti dalle caratteristiche nettamente diverse tra loro (Portimão, Le Castellet, Motorland Aragon, Barcellona e Magny-Cours) hanno confermato questo concetto innovativo: la vettura da corsa presentata a Portimão per la una nuova sessione di test è in linea con la visione della vettura presentata nel 2021.

PEUGEOT 9X8 ha percorso più di 10.000 chilometri in 25 giorni di test. Contemporaneamente, il lavoro di omologazione della vettura è stato portato avanti in collaborazione con la FIA, mentre il team guidato da François COUDRAIN, Direttore del Powertrain, ha sviluppato il propulsore al banco, al simulatore e in pista.

Il completamento di queste fasi essenziali per perfezionare l'affidabilità e le prestazioni della Hypercar ha fatto sì che il suo debutto nelle competizioni venisse posticipato a dopo l'edizione della 24 Ore di Le Mans 2022. PEUGEOT 9X8 farà quindi il suo debutto nel Campionato del Mondo FIA Endurance il 10 luglio, alla 6 Ore di Monza, nel celebre Tempio della Velocità. Sarà la prima volta che scenderà ufficialmente in pista, davanti al pubblico e alle sue rivali.

Per eccellere sia in pista che su strada, il team PEUGEOT TotalEnergies ha unito le forze con una serie di partner internazionali, fondamentali per il processo di sviluppo e tutti molto apprezzati nei rispettivi settori di competenza. Capgemini, (specialista dell'intelligenza artificiale) e PEUGEOT SPORT collaborano per ottimizzare l'efficienza di 9X8, in particolare la gestione dell'energia, sia in fase di accelerazione che di rigenerazione.

PEUGEOT SPORT e Modex hanno unito le loro idee, la loro creatività, la loro visione tecnologica e la loro propensione all’innovazione per generare sinergie reciprocamente vantaggiose.

L'iconico marchio italiano di abbigliamento da competizione Sparco fornirà alla squadra l'equipaggiamento di sicurezza essenziale per le competizioni, mentre il marchio danese Jack & Jones ha realizzato l’abbigliamento ufficiale dei membri del Team PEUGEOT TotalEnergies.

Tutti questi partner sono spinti a dare il meglio di sé, animati dalla stessa passione per le corse automobilistiche, l'innovazione e il progresso.

Nel 2023, il Team PEUGEOT TotalEnergies parteciperà all'edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans, contro numerosi concorrenti internazionali che schiereranno vetture Le Mans Hybrid (LMH, ovvero la stessa classe della PEUGEOT 9X8) o macchine Le Mans Daytona Hybrid (LMdH). L'evento del prossimo anno è stato descritto da molti osservatori come il momento culminante di una nuova età dell'oro delle gare di durata e si preannuncia un appuntamento storico.

Anche se 9X8 non scenderà in pista a Le Mans nel 2022, PEUGEOT ha voluto comunque partecipare all'evento di quest'anno per incontrare i suoi fan durante la preparazione e il weekend di gara. In collaborazione con l'Automobile Club de l'Ouest, una mostra intitolata "ALLURE - LE MANS" e dedicata all'epopea del marchio PEUGEOT nella regione della Sarthe aprirà le porte il 21 maggio al Museo della 24 Ore di Le Mans. Il modello originale di PEUGEOT 9X8 sarà esposto fino a settembre.

Gli spettatori che parteciperanno all'edizione 2022 della 24 Ore di Le Mans potranno anche visitare il Fan Village, dove è stata allestita una zona speciale per PEUGEOT 9X8, insieme a un negozio di merchandising per l'acquisto dell'abbigliamento ufficiale della squadra prodotto da Jack & Jones. I fan più accaniti avranno anche l'opportunità di assaggiare i cocktail Kryptonite che si ispirano alla nuova firma cromatica di PEUGEOT SPORT.

Sei piloti comporranno i due equipaggi schierati alla 6 Ore di Monza del 10 luglio: Paul Di Resta (GBR), Loïc Duval (FRA), Mikkel Jensen (DNK), Gustavo Menezes (USA/BRA), James Rossiter (GBR) e Jean-Eric Vergne (FRA). La composizione degli equipaggi sarà ufficializzata nelle prossime settimane, una volta completato il programma di test della vettura in vista del suo debutto agonistico. Le due PEUGEOT 9X8 parteciperanno anche alla 6 Ore del Fuji, in Giappone, a settembre, e alla 8 Ore del Bahrain a novembre

Linda JACKSON, Direttrice Generale di PEUGEOT: “La partecipazione di PEUGEOT al Campionato del Mondo FIA Endurance è un'ulteriore prova della creatività del Marchio e della sua innata passione per le competizioni. Inoltre, svolge un ruolo fondamentale nel trasferimento di tecnologia dalle auto da corsa a quelle di serie, in particolare nel campo dell’elettrificazione. A dimostrazione della serietà con cui affrontiamo la transizione energetica, PEUGEOT si è impegnata a elettrificare l'intera gamma di modelli entro il 2024. Inoltre, se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di un’offerta esclusivamente elettrica in Europa entro il 2030, sappiamo di dover eccellere in questo settore e le corse automobilistiche sono fondamentali per quest’obiettivo. Prima ancora che PEUGEOT 9X8 faccia il suo debutto nelle corse, gli ingegneri hanno già trasferito il suo sistema ibrido su una delle nostre auto di serie, la 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED. Inoltre, altre applicazioni sono in programma, alla luce di quanto appreso dallo sviluppo di PEUGEOT 9X8”

Jean-Marc FINOT, Direttore di Stellantis Motorsport: “Oggi, a Portimão, il Team PEUGEOT TotalEnergies presenta l’Hypercar PEUGEOT 9X8. Questa vettura, audace e sofisticata, incarna pienamente il DNA del Marchio ed è il risultato di un instancabile lavoro di squadra che coinvolge le nostre strutture Sport e Design, con il prezioso supporto dei nostri partner più importanti, la cui competenza nei rispettivi settori è stata decisiva. Il successo nelle competizioni può essere raggiunto solo grazie a una fusione delle competenze

Olivier JANSONNIE, Direttore Tecnico di PEUGEOT SPORT: “Presentando oggi la nostra vettura da corsa, manteniamo la promessa fatta la scorsa estate: la PEUGEOT 9X8 da corsa non tradisce in alcun modo il concetto che abbiamo rivelato nel luglio 2021. La sfida che abbiamo affrontato negli ultimi mesi è stata duplice: il nostro team ha costruito una vettura e l'ha sviluppata per il suo debutto nelle competizioni. A poche settimane dalla sua prima uscita competitiva a Monza, la PEUGEOT 9X8 ha effettuato numerosi test su diversi circuiti. Alla fine, però, non c'è niente che possa sostituire le gare vere e proprie e siamo impazienti di valutare il potenziale della nostra Hypercar ibrida-elettrica, sviluppata internamente, per dimostrare le nostre capacità nel campo dell'ibridazione e in altri settori”.