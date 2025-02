Peugeot 9X8 e l’intelligenza artificiale: la rivoluzione di Capgemini nel Motorsport

Negli ultimi due anni, Peugeot Sport ha intrapreso un percorso di innovazione che ha trasformato il modo in cui vengono analizzati i dati di gara.

Grazie alla collaborazione con Capgemini, la casa francese ha sviluppato una piattaforma avanzata di ingegneria dei dati capace di raccogliere e interpretare informazioni provenienti sia da gare reali che simulate. Questo sistema, alimentato da un modello di intelligenza artificiale personalizzato, consente di ottimizzare il comportamento dell’Hypercar Peugeot 9X8 in tempo reale.

Intelligenza Artificiale per la Performance

Il cuore della trasformazione digitale di Peugeot Sport risiede nei sensori virtuali, che analizzano variabili fondamentali come lo stile di guida del pilota, le condizioni del circuito e i parametri di gara. Questi dati vengono elaborati direttamente dal computer di bordo della 9X8, garantendo decisioni più rapide e strategie più efficaci. L’introduzione di questi strumenti ha ridotto drasticamente i tempi di analisi: compiti che un tempo richiedevano un’intera giornata vengono ora completati in appena dieci minuti.

Il passo successivo? L’utilizzo dell’AI generativa per identificare anomalie nei dati dei sensori durante test e competizioni prolungate. Questo approccio consente anche di monitorare le interazioni tra piloti e ingegneri, offrendo un'analisi strutturata di discussioni strategiche che possono durare ore durante le gare endurance. Le informazioni estratte aiutano a ottimizzare continuamente le prestazioni della vettura.

Motorsport e Decarbonizzazione: l’Impegno di Peugeot e Capgemini

Dal 2022, la collaborazione tra Capgemini e Peugeot Sport non si limita alla ricerca della performance, ma si estende anche alla sostenibilità. Nell’ambito della strategia globale di decarbonizzazione di Stellantis Motorsport, è stata effettuata una valutazione dell’impronta di carbonio dell’intero ecosistema del motorsport, dai veicoli da corsa alla logistica di squadra fino all’organizzazione degli eventi.

A seguito di questa analisi, sono state individuate 30 azioni concrete per ridurre le emissioni di gas serra entro il 2030, con aggiornamenti e valutazioni annuali. L’implementazione pratica è ora in corso, con un monitoraggio costante degli indicatori chiave di prestazione per garantire il rispetto degli obiettivi prefissati.

Iniziative per la Sostenibilità nel WEC

Oltre alle misure adottate dal FIA World Endurance Championship (WEC), Peugeot Sport ha introdotto diverse iniziative per rendere il motorsport più sostenibile:

Eco-design : utilizzo di materiali alternativi nei componenti delle vetture senza compromettere le prestazioni.

: utilizzo di materiali alternativi nei componenti delle vetture senza compromettere le prestazioni. Coinvolgimento dei fornitori : supporto nella decarbonizzazione attraverso strumenti di calcolo e ottimizzazione della supply chain.

: supporto nella decarbonizzazione attraverso strumenti di calcolo e ottimizzazione della supply chain. Sensibilizzazione ambientale : workshop interni per aumentare la consapevolezza tra i dipendenti sulle sfide climatiche.

: workshop interni per aumentare la consapevolezza tra i dipendenti sulle sfide climatiche. Logistica sostenibile : preferenza per il trasporto marittimo per ridurre l’impatto ambientale dei viaggi.

: preferenza per il trasporto marittimo per ridurre l’impatto ambientale dei viaggi. Biocarburanti rinnovabili: utilizzo dell’HVO-100 per i camion di supporto, con una riduzione delle emissioni di oltre l’85% rispetto ai carburanti fossili.

Il Futuro del Motorsport è Sostenibile e Tecnologico

"Il Campionato WEC è una disciplina essenziale per il Team Peugeot TotalEnergies. La visibilità e il prestigio della 24 Ore di Le Mans ne fanno un evento chiave per mostrare i progressi e i miglioramenti apportati da tutti gli attori del motorsport. Oggi, l’intelligenza artificiale è diventata un elemento chiave della nostra strategia di gara", ha dichiarato Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport. "Grazie alla nostra partnership con Capgemini, monitoriamo attentamente i principali indicatori di decarbonizzazione per assicurarci di rimanere in linea con gli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati per il 2030. Insieme, affrontiamo una doppia sfida: lo sport e le prestazioni sostenibili".

Andrea Falleni, CEO di Capgemini Southern Europe, conferma l’impegno dell’azienda: "Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione per migliorare le prestazioni di Peugeot Sport, sia in termini di risultati sportivi che di impatto ambientale del motorsport, fornendo le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale e la nostra esperienza nella decarbonizzazione".

Il futuro del motorsport si muove sempre più nella direzione della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica, e la partnership tra Peugeot Sport e Capgemini ne è la prova tangibile.