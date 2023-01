Renault svela la nuova Clio Rally 3 a quattro ruote motrici

Dalla riprogettazione nel 2019 della piramide Rally della FIA,

Renault si è affermata come riferimento fra le vetture a trazione anteriore, con il successo di Clio Rally5 e Clio Rally4, lanciate rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Oggi, le versioni da corsa della quinta generazione Renault Clio si ampliano con Clio Rally3.

La gamma rally si amplia con Clio Rally3, la prima Clio a trazione integrale prodotta dal marchio. Seguendo la progressione lineare voluta dal massimo organo di governo del motorsport, il modello si basa su un regolamento intelligente che consente ad un produttore di sviluppare lo stesso modello dalla categoria Rally5 alla Rally3. Detto semplicemente, una vettura Rally3 è una Rally4 con l’aggiunta della trasmissione posteriore per fornire la trazione integrale. I team tecnici di Alpine Racing hanno quindi potuto sfruttare la collaudata struttura e i componenti di Clio Rally4 per sviluppare Clio Rally3.



Mentre Clio Rally5 è pensata per essere accessibile a tutti i piloti e Clio Rally4 è fortemente focalizzata sulle prestazioni a due ruote motrici, Clio Rally3 è il perfetto trampolino di lancio nel mondo della trazione integrale. Sebbene le tre vetture abbiano molte somiglianze, inclusa la carrozzeria basata su Clio R.S. Line, questa nuova versione ha beneficiato della competenza dei team tecnici di Viry-Châtillon e Dieppe per sfruttare le libertà offerte dal regolamento Rally3. I team hanno lavorato a fondo su diverse aree, guidati dalla ricerca dell'efficienza.

Clio Rally3 è spinta dal 1.3 TCe 4 cilindri 16 valvole turbo a iniezione diretta, con potenza e coppia aumentate a 260 CV e 415 Nm dopo 299 studi di mappatura del motore. Il motore è abbinato a un cambio SADEV a cinque marce con differenziale a slittamento limitato. Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di prestazioni e affidabilità grazie all'esperienza degli ingegneri di Viry-Châtillon. In combinazione con l'esperienza di Castrol - partner dei programmi corse clienti di Renault e BWT Alpine F1 Team - ha contribuito a ottimizzare la lubrificazione del motore e della trasmissione, che è di particolare importanza per un'auto a trazione integrale.

Assemblata dalla Manifattura Alpine Dieppe Jean Rédélé, Clio Rally3 è equipaggiata con pneumatici Michelin, altro partner di lunga data delle attività corse clienti di Renault e garanzia di prestazioni comprovate.

L'aerodinamica ha beneficiato di numerose sinergie all'interno del Gruppo Renault. Grazie al suo rapporto privilegiato con Enstone, Viry-Châtillon ha potuto attingere alle competenze e alle risorse di calcolo del BWT Alpine F1 Team per progettare lo spoiler posteriore di Clio Rally3, dall'aspetto semplice, ma di grande effetto. Altri componenti meccanici sono stati appositamente progettati per unire prestazioni e affidabilità su tutte le superfici. Clio Rally3 è dotata di ammortizzatori regolabili all'avanguardia BOS Suspension. Poiché una nuova caratteristica è l'installazione di un tunnel nella parte posteriore, anche la protezione dell'assale posteriore è stata sapientemente pensata. Un box Life Racing controlla il sistema di gestione elettronica, integrando il sistema di acquisizione dati motore e telaio.



La sicurezza ha rappresentato un aspetto fondamentale nello sviluppo. Oltre ai freni PFC, l'equipaggio può contare su sedili Sabelt conformi alla nuova omologazione FIA (valida per dieci anni) e cinture a sei punti. Infine, per un maggiore comfort, Clio Rally3 dispone di pedaliera e piantone dello sterzo regolabili per adattare la posizione di guida a tutte le corporature.



Lo sviluppo di Clio Rally3 è iniziato il 24 maggio 2022 ed è stato completato sei mesi dopo in Spagna, dopo 22 giorni e oltre 4.500 chilometri di test su asfalto e terra con otto piloti e 11 navigatori che rappresentano una vasta gamma di esperienze.

La vettura ha raggiunto rapidamente tutti gli obiettivi prefissati, compresi gli indicatori di affidabilità e prestazioni su prove rappresentative e in una varietà di condizioni, al fine di prepararla al meglio per il suo futuro agonistico. Tutti gli attori coinvolti nello sviluppo hanno convalidato le soluzioni scelte elogiando le qualità della combinazione telaio-motore, il suo livello di sicurezza senza compromessi e la sua notevole efficienza.

La versatilità, le prestazioni e l'affidabilità di Clio Rally3 sono state elogiate all'unanimità anche dai potenziali piloti, sia neofiti che esperti di trazione integrale, che a turno l'hanno scoperta durante una sessione di test a fine novembre.



Clio Rally3 sta continuando il suo processo di omologazione con la Federazione Internazionale dell'Automobile, parallelamente alla sua presentazione ad Andorra. Questo processo dovrebbe concludersi nell'aprile 2023. Una volta omologata, Clio Rally3 sarà idonea per rally che vanno dagli eventi regionali ai round del FIA World Rally Championship, fornendo un vero e proprio trampolino di lancio verso le competizioni a quattro ruote motrici.



Renault ha sfidato il cronometro sin dai suoi esordi nei rally e ha conquistato il cuore degli appassionati con i suoi risultati. Allo stesso tempo, ha ispirato molti piloti amatoriali a divertirsi al volante di vetture versatili, performanti, affidabili, agili ed economiche.

È in linea con questa tradizione che Clio Rally3 entrerà presto in scena. Dal 1° gennaio gli ordini possono essere effettuati direttamente presso la Manifattura Alpine Dieppe Jean Rédélé. Le versioni asfalto e terra di Clio Rally3 hanno un prezzo di € 122.000 (IVA esclusa), per la vettura assemblata e verniciata. Dopo la sua omologazione seguiranno le prime consegne e il debutto nelle competizioni.



CLIO RALLY3 – SCHEDA TECNICA *



TELAIO

Base _________________________________ Clio R.S. Line con roll-bar

Scocca _______________________________ Monoscocca acciaio saldato

Sicurezza _____________________________ Roll-bar multipoint

Aerodinamica ________________________ Ala posteriore



MOTORE

Tipo __________________________________ 1.3 TCe Renault – 4 cilindri – 16 valvole

Layout ________________________________ Motore anteriore

Cilindrata _____________________________ 1.330 cm3

Potenza max __________________________ 260 cv

Coppia ________________________________ 415 Nm

Regime massimo ______________________ 7.400 giri/minuto

Turbo _________________________________ Flangia 31 mm

Alimentazione _________________________ A iniezione diretta

Raffreddamento ______________________ Derivato di serie

Elettronica ____________________________ Life Racing

Carburante ___________________________ SP98 standard

Lubrificanti ___________________________ Castrol



TRASMISSIONE

Tipo __________________________________ Integrale, quattro ruote motrici

Trasmissione _________________________ Sadev ST4-82 sequenziale a 5 rapporti + retromarcia

Selettore _____________________________ Sul pianale con sblocco elettrico MAR

Tunnel _______________________________ Sadev SP02

Differenziale anteriore/posteriore _____ ZF a slittamento limitato

Frizione _______________________________ Sachs a doppio disco



EQUIPAGGIAMENTI E SOSPENSIONI

Asse Anteriore/Posteriore _____________ Pseudo McPherson

Ammortizzatori ________________________Bos Suspension con regolazione a tre vie di e finecorsa idraulico

Freni anteriori (Asfalto) _________________ Ø 330 mm x 28 mm, pinze a 4 pistoni, freni PFC

Freni anteriori (Terra) ___________________ Ø 294 mm x 28 mm, pinze a 4 pistoni, freni PFC

Freni posteriori Asfalto/Terra ___________ Ø 294 mm x 28 mm, pinze a 4 pistoni, freni PFC

Freno a mano __________________________ Idraulico

Volante _______________________________ Elettroassistito



RUOTE

Ruote __________________________________ In alluminio, 6x15” (Terra), 7x17” (Asfalto)

Pneumatici _____________________________ Michelin



DIMENSIONI, PESO E CAPACITÀ

Lunghezza / larghezza / altezza _________ 4.050 / 1.988 / 1.400 mm

Passo ___________________________________ 2.585 mm

Carreggiata anteriore/posteriore ________ 1.520 - 1.520 mm

Serbatoio _______________________________ 62 litri, FT3 omologato FIA

Peso a vuoto _____________________________ 1.210 kg (minimo FIA)



* soggetta ad omologazione