Riflettori accesi sul Clio Ice Trophy 2022

Per la prima manche, sabato 8 gennaio, si sono presentati alla partenza undici concorrenti, tutti determinati a iscrivere il loro nome in cima al track record di questa inedita disciplina.

Dopo un esordio di successo nei trofei dedicati e nelle competizioni aperte, Clio Rally5 può contare su un nuovo palcoscenico su cui esprimersi affrontando la neve fresca del Clio Ice Trophy. Introdotto per inaugurare la stagione 2022, farà leva sulla comprovata versatilità della quinta generazione di Clio, perché a questo appuntamento ci saranno anche le Clio RX che corrono nel Campionato francese di Rallycross Junior.

UNA COMPETIZIONE INEDITA

Per questa prima edizione del Clio Ice Trophy, la Divisione Competizioni-Clienti di Alpine Racing, con sede a Viry-Châtillon, propone ai protagonisti della disciplina di recarsi in Andorra per esibirsi nella Crèdit Andorrà GSeries, vero punto di riferimento delle gare su ghiaccio in Europa.

Nei quattro appuntamenti del calendario su altrettante piste diverse dal Circuito du Pas de la Case, i concorrenti avranno diritto alle prove libere, prima di passare alle qualifiche e, infine, alle finali, nel corso della stessa giornata. I piloti che correranno con le Clio Rally5 e Clio RX entreranno nella classifica sia del Clio Ice Trophy che del Campionato a due ruote motrici della Crèdit Andorrà GSeries.

Una classifica ad hoc per il Clio Ice Trophy sarà stilata dopo ogni appuntamento, addizionando i punti assegnati al termine delle qualifiche e delle finali.

UNDICI PARTECIPANTI PER IL GRANDE ESORDIO

Per l’inizio di questa stagione inaugurale, sono undici i piloti che hanno risposto presente all’appello per godersi un’avventura dall’imbattibile rapporto piacere/costi in un periodo dell’anno in genere caratterizzato da poche attività sportive.

Romain Di-Fante, campione francese dei rally a due ruote motrici su asfalto con Clio Rally5 nel 2021, è stato uno dei grandi protagonisti dell’evento, prima di concentrarsi sul suo programma ufficiale con Clio Rally4. Questo pilota, originario di Nizza, ha gareggiato per il team Naudon Rallye Services con cui ha vinto il Clio Trophy Francia su asfalto. Questo team del Dipartimento della Charente può anche contare su Pierre-Paul Baltolu, noto per le prove speciali in Corsica, Pauline Dalmasso, campionessa francese di rally femminile nel 2019, Bryan Dufas, grande protagonista del Campionato francese di Rallycross Junior con Clio RX, e Mathieu Lannepoudenx, settimo in classifica nella Clio Cup Europa nel 2021.

Il Clio Ice Trophy ha fatto battere i cuori anche oltre i confini francesi. Fedeli allo spirito di famiglia, anche i belgi Koen e Benoît Verlinde hanno deciso di cimentarsi con il ghiaccio, dopo diverse stagioni nel Clio Trophy Belgium, in cui il figlio – Benoît – si è classificato al secondo posto.

Invece, la scuderia Driveland può contare sugli spagnoli Guillermo Millan e Markel de Zabaleta, che prenderanno il volante dopo aver formato i concorrenti in varie categorie targate Renault sull’altro versante dei Pirenei. Infine, i catalani di Brunet Competition si affideranno a due piloti francesi con Arthur Bourion, che prenderà il posto del padre Paul e del nonno Maurice nelle gare, e Jonathan Arnould.

UN’ORGANIZZAZIONE UNICA

Come in tutti i Trofei promossi da Alpine Racing, la Divisione Competizioni-Clienti di Viry-Châtillon ed il promotore dell’evento - Circuit Andorra – offriranno un’organizzazione impeccabile garantendo equità sportiva e tecnica, senza dimenticare un sistema attrattivo di bonus e premi. I primi cinque classificati di ogni manche saranno premiati con una ricompensa in denaro e buoni per pezzi di ricambio mentre, a fine stagione, il primo vincitore del Clio Ice Trophy e la migliore concorrente donna si aggiudicheranno il diritto di partecipare ad un’intera stagione di uno dei Clio Trophy Rally. Saranno premiati anche il secondo e il terzo classificato.

Per maggiori informazioni consultare il sito cliorally.com .

Benoît Nogier, Direttore Commerciale Racing di Alpine Racing ha dichiarato: non vedevamo l’ora di assistere al lancio del Clio Ice Trophy nell’ambito della Crèdit Andorrà GSeries, lo scorso week-end. L’obiettivo di Renault è sempre stato quello di democratizzare il motorsport e la formula del Clio Ice Trophy ha saputo conquistare subito non solo i piloti con maggiore esperienza, ma anche gli ambiziosi esordienti. Clio RX e Clio Rally5 hanno già dimostrato quanto valgono in termini di prestazioni, affidabilità ed accessibilità e siamo tutti impazienti di assistere all’incredibile spettacolo che questa quinta generazione può offrire sulla neve in Andorra.

CALENDARIO 2022