Targa Florio: Lucchesi domina nel Peugeot Competition 208 rally cup top

Sulle strade della gara più antica del mondo, la Targa Florio, è stato uno dei più giovani talenti italiani – Christopher jr. Lucchesi – con la più nuova delle PEUGEOT da competizione - la 208 Rally 4 – a imporsi nettamente non solo ai fini del Peugeot Competition 208 Rally Cup TOP, ma anche nella categoria delle Rally4.

Un successo particolarmente significativo, visto che il toscano classe ’99 ha avuto la meglio non solo sui suoi diretti concorrenti del trofeo promozionale PEUGEOT, ma anche rispetto ad altri piloti di grande nome: una sorta di laurea per Christopher, ma anche di conferma della competitività della PEUGEOT 208 Rally 4 gommata Pirelli rispetto a vecchie e nuove rivali di categoria.

In grado di lottare per il successo di categoria sin dal via, e dominatore assoluto da metà gara in poi, Lucchesi ha confermato il primato già ottenuto a Sanremo, anche se Federico Santini e Nicola Cazzaro, classificati nell’ordine alle sue spalle, non hanno mai rinunciato a insidiarlo.

Conferma anche fra le precedenti PEUGEOT 208 R2B con motore 1.6 aspirato, con Fabio Farina di nuovo ai vertici. Il ventiquattrenne trentino è riuscito a spuntare un eccellente secondo posto di classe (alle spalle della vettura gemella del locale Ernesto Riolo, non iscritto al Peugeot Competition) e con questo risultato è sempre più saldamente al comando della sua categoria in questa prima fase del Peugeot Competition 208 Rally Cup TOP 2021. Lucchesi da una parte e Farina dall’altra sono stati anche i più veloci nella power stage per la rispettiva classe.

Per ora, dunque, procede in parallelo il cammino dei due leader, entrambi a quota 33 punti. Infatti per la prima fase della stagione, che oltre al Sanremo e Targa Florio comprende anche il rally di San Marino su terra, i piloti conquistano punti in base alle rispettive classifiche di classe (e riceveranno premi distinti), mentre nelle quattro gare conclusive del calendario (Roma, Millemiglia, Due Valli e Liburna Terra) le due categorie verranno riunite e verrà stilata una classifica unica che porterà a definire il campione 2021 del 208 Rally Cup TOP.

Classifiche dopo il Rally Targa Florio (gara 2 di 3 della prima fase)

Classe R2C : 1. Lucchesi 33 punti; 2. Santini 16; 3. Straffi 12; 4. Cazzaro 10.