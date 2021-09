WRC, Rally dell’Acropoli, La Toyota di Rovanperä sempre al comando

Tra le WRC2 guida la Skoda Fabia di Bulacia. Nuovo ritiro per la Citroen di Ostberg

In barba alla scarsa esperienza Kalle Rovanperä ha finora interpretato il Rally dell’Acropoli nel migliore dei modi. Dopo aver conquistato il vertice nella seconda tappa, questo sabato il finlandese della Toyota ha firmato la PS 7,8,9 e 10, e malgrado non siano mancati i momenti da brivido ha aumentato il proprio vantaggio sulla Hyundai di Ott Tänak fino a 30”8. Terza a 40”2 la Yaris di Sébastien Ogier,risultato il migliore nella PS 11, quindi a 2’09 Dani Sordo, poco a suo agio per la scarsa stabilità della sua i20 e poi attento a non correre rischi inutili.

Quinto a 3’19 Adrien Fourmaux. Autore di diverse sbavature, il francese è stato comunque in grado di tenere testa all’altra Ford Fiesta di Gus Greensmith, rallentato da un testacoda nello stage 9.

Settimo a 5’51 Elfyn Evans su Yaris, protagonista di un sabato non perfetto, poi il leader tra le WRC 2 Marco Bulacia su Skoda Fabia Rally 2 EVO a precedere il norvegese Andreas Mikkelsen su vettura gemella.

Decimo posto per la Hyundai di Thierry Neuville, non esente da sbagli e ovviamente penalizzato dai problemi tecnici apparsi ieri nella PS4.

Undicesimo e al top tra le WRC3 la coppia Citroen Yohan Rossel-Alexandre Coria. Ancora sfortuna per la C3 R5 di Mads Ostberg e Torstein Eriksen, costretti al ritiro per noie meccaniche ad una speciale dalla chiusura.

Classifica Rally dell’Acropoli dopo la PS 12:

1 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC

2 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:30.8

3 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:40.2

4 Sordo Dani/ Carrera C. Hyundai i20 Coupe WRC +02:09.4

5 Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC +03:19.2

6 Greensmith Gus/ Patterson Chris Ford Fiesta WRC +03:35.0

7 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +05:51.9

8 Bulacia Marco/ Der Ohannesian M. Škoda Fabia Rally2 Evo +07:09.0

9 Mikkelsen Andreas/ Edmondson E. Škoda Fabia Rally2 Evo +07:09.8

10 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +07:47.6

RMMedia