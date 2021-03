Mustang Mach-E: l'evoluzione del design

Quando si entra nella nuova nella Ford Mustang Mach-E ci si immerge in un abitacolo radicalmente diverso da quello degli altri veicoli Ford. Il design totalmente rinnovato è l’apice del lavoro di perfezionamento compiuto dall’Ovale Blu, che punta sugli elementi più richiesti dai clienti: interni spaziosi, tecnologia all'avanguardia e aspetto accogliente.

Nonostante negli ultimi decenni la tendenza, nella progettazione degli interni, sia stata più che altro quella di “aggiungere” – aggiungere pulsanti, funzioni, elementi – Ford sta, invece, adottando un approccio opposto, optando per lo human centric design che elimina il superfluo e crea uno spazio dal sapore olistico.

Questa strategia applicata alla Mustang Mach-E, completamente elettrica, trasforma l’auto vista dal posto di guida e rappresenta già una pietra miliare sulla strada dell’elettrificazione.

“Quando pensiamo a quanto si è evoluta l’automobile ci concentriamo sull’aspetto esteriore, ma è dall’interno che passeggeri e guidatori la vivono per la maggior parte del tempo,” commenta Amko Leenarts, Director Design, Ford of Europe. “È stato un percorso incredibile quello che ha portato alla nascita dell’interno dinamico e olistico della Mustang Mach-E, uno spazio che moltiplica le possibilità lasciando nell’abitacolo solo l’essenziale e collocando tutti i comandi importanti a portata di mano. Continueremo ad adottare questo approccio anche nei prossimi veicoli, dando ascolto ai clienti e progettando interni che soddisfino al meglio le loro esigenze.”

L’obiettivo del design minimalista è creare un ambiente più essenziale e confortevole per chi è alla guida. Nel caso della Mustang Mach-E, è stato introdotto a questo scopo un ampio touch screen che racchiude in un’unica posizione molti comandi dell’auto.

Il cruscotto con altoparlante integrato è il frutto più recente di una ricerca continua volta a trasformare la guida e il viaggio in un’esperienza decisamente piacevole. Solo per fare un esempio, i pad di ricarica wireless e il manuale utente digitale prescindono dall’utilizzo di cavi e carta.

“I nuovi veicoli elettrificati con il pavimento dell’abitacolo completamente piatto sono più spaziosi e per i designer sono una tela immacolata su cui costruire un abitacolo studiato pensando alle persone,” dichiara Leenarts.

Per meglio interpretare la nuova generazione di nativi digitali e anticipare le prossime tendenze, lo scorso anno Ford si è lanciata in un progetto unico nel suo genere: la co-creazione, insieme al popolo dei gamer, di un’auto da corsa per gare virtuali. Quasi 250.000 fan delle competizioni di esports hanno partecipato ai sondaggi online per contribuire a delineare l’aspetto, interno ed esterno, dell’auto da corsa Team Fordzilla P1.

“Il principio fondamentale alla base dell’auto da corsa P1 è la semplificazione estrema delle caratteristiche per far emergere solo ciò che è essenziale per il gioco: velocità, posizione in gara e tempo di giro. Abbinando a tutto questo una palette di colori estremamente sobria, è stato possibile ridurre gli elementi di distrazione per consentire al pilota di concentrarsi sulla gara. Anche gli interni del futuro potrebbero incarnare questa filosofia di progettazione minimalista, che prevede l’inserimento dei soli elementi davvero importanti per i clienti,” ha affermato Robert Engelmann,Interior Designer Ford of Europe.