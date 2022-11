My Dacia Road, alla scoperta delle cime valdostane

Il concorso ad estrazione My Dacia Road, lanciato lo scorso maggio, chiude in bellezza l’edizione 2022 con la terza tappa di Cervinia.

Dopo il primo evento a Bormio e il secondo in Val Sarentino, i fans di Duster vincitori del terzo weekend in palio, si sono dati appuntamento l’ultimo fine settimana di novembre in Valle D’Aosta, per godere del paesaggio montano imbiancato dalla prima neve. I partecipanti, accompagnati dal loro fedele Duster, hanno raggiunto la località alpina per vivere un weekend all’insegna dello sci, e non solo, immersi in uno dei paesaggi più belli delle Alpi Occidentali.

Una volta giunti con la telecabina a Plateau Rosa (3.500 metri) lo spettacolo è mozzafiato e la discesa a valle, circondati da uno dei più grandiosi scenari alpini del mondo intero, è pura adrenalina. Il weekend non si è svolto solo sulle piste ma anche sui sentieri di trekking nei dintorni del villaggio alpino di Cheneil, oltre che negli splendidi rifugi dai quali godere del panorama in pieno relax.

MY DACIA ROAD, UN FORMAT VINCENTE

My Dacia Road è un format italiano, ideato per far vivere alla fan base di Duster una serie di attività in pieno stile outdoor in linea con lo spirito avventuriero di Duster e i valori essenziali del brand Dacia. Un concorso aperto a tutti, che ha offerto la possibilità, ai clienti e ai non clienti Dacia, di vincere un weekend per due persone in suggestive località italiane di montagna. Per ogni tappa, sono stati messi in palio 25 premi per due persone di cui 24 riservati ai clienti possessori di Duster e 1 destinato alla fortunata coppia che, seppur non possedendo un Duster, ha potuto ugualmente partecipare al weekend testando la guida del modello, messo a disposizione da Dacia Italia.

Sono state oltre 18.000 le iscrizioni alla piattaforma di registrazione, ricevute in poco più di 6 mesi, un grande successo che conferma l’affetto che lega i clienti a Duster, modello iconico che scrive la storia della Marca da oltre 12 anni.

I risultati dell’iniziativa, così come il feedback positivo ricevuto dai vincitori del concorso, fanno già pensare ad una nuova edizione per l’anno 2023.

Guido TOCCI, Managing Director Dacia Italia

“Al giorno d’oggi, i clienti non si limitano ad acquistare dei prodotti o servizi, ma si aspettano che i Brand da loro scelti abbiano valori in linea con i propri. È proprio questo l’obiettivo che Dacia persegue con My Dacia Road, condividere le nostre passioni e i nostri valori con quelli dei nostri clienti, alla ricerca di piaceri semplici ed essenziali, come ammirare un paesaggio alla fine di un sentiero di trekking o guidare sui tornanti di un percorso in alta quota. Duster, conosciuto da tutti per la sua robustezza ed affidabilità, si è confermato il compagno ideale per le attività outdoor che hanno caratterizzato i tre eventi del 2022. Dopo il successo di questa edizione, non vediamo l’ora di condividere il nuovo programma che stiamo preparando per l’anno prossimo!”