Nasce la partnership tra Koelliker e Pininfarina

Dall’incontro tra Koelliker e Pininfarina, aziende leader nei rispettivi settori di mobilità e design,

è nata una partnership che le vedrà impegnate nei prossimi mesi del 2023 in un progetto di definizione della nuova esperienza cliente del Gruppo Koelliker.

Design è un termine chiave per Koelliker, attorno al quale il distributore milanese ha definito la sua nuova strategia e il modo di vivere il cliente, che sempre di più viene posto al centro di ogni scelta.

Il Gruppo ha iniziato il proprio percorso di crescita e cambiamento dal 2021, data che ha visto l’arrivo di Marco Saltalamacchia come CEO & Executive Vice President, segnando così il primo passo nella realizzazione della nuova strategia aziendale, e di un rinnovamento che parte dall’interno. Del tutto nuova, infatti, è la prima linea aziendale, che vede ai vertici di ogni reparto manager con una forte esperienza automotive, in grado di trasferire il proprio know-how per accrescere il valore del Gruppo.

L’obiettivo di Koelliker è diventare un hub della mobilità sostenibile ed un riferimento per i clienti – privati e business – ai quali il Gruppo vuole proporre un’ampia scelta di soluzioni, in modo sempre più innovativo e coinvolgente.

E se da un lato il rinnovamento interno parte dalle persone, dall’altro è sempre alle persone che vuole arrivare, immergendole in un ambiente nel quale i valori del Gruppo siano visibili. Quando si parla di design e di stile discendenti dal campo automotive, non si può che parlare soprattutto di un nome: Pininfarina.

Icona del design italiano nel mondo, oltre ad aver contribuito a scrivere la storia dell’industria automobilistica globale, Pininfarina si occupa da tempo anche della progettazione di customer experience esclusive che coniughino il mondo fisico e quello digitale attraverso l’estetica e la tecnologia. Questa partnership segna per Koelliker un passo decisivo nell’innovazione ed evoluzione del Gruppo.

Il nuovo progetto di design si basa su tappe temporali ben definite, in uno studio approfondito che Pininfarina condurrà a diretto contatto con Koelliker, con i suoi dipendenti e la loro quotidianità. Il tutto darà vita ad una nuova esperienza cliente, in linea con la strategia del Gruppo e di supporto ai progetti futuri.

“Koelliker è un’azienda che sta attuando una rivoluzione a 360 gradi. Siamo partiti dall’interno, con il rinnovamento dei team, che adesso sono gestiti da manager di forte esperienza nell’automotive o in settori affini,” dichiara Marco Saltalamacchia, CEO & Executive Vice President del Gruppo Koelliker. “Un’evoluzione ed innovazione che coinvolgono le nuove strategie di vendita, di marketing, di comunicazione e gli obiettivi di lungo termine, che per raggiungere la piena realizzazione hanno bisogno di partner di assoluta eccellenza. Per tutta la parte relativa al design non abbiamo avuto dubbi: Pininfarina è stata la prima realtà alla quale abbiamo pensato, e ci seguirà in questo progetto di crescita e valorizzazione del brand. Non vediamo l’ora di mostrare i frutti del progetto, e far scoprire la nuova Koelliker”.

“La scelta di Koelliker di affidarci il design della nuova esperienza cliente è per noi motivo di orgoglio – afferma Silvio Pietro Angori, CEO del Gruppo. “Oltre alla conoscenza del mondo automotive e delle sue dinamiche - da più di novant’anni - metteremo in campo tutte le nostre competenze cross-settoriali dall’automotive, all’experience design all’architettura, per innovare e valorizzare il brand Koelliker realizzando spazi capaci di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti del nostro Partner”.

I primi risultati del progetto saranno visibili entro il primo semestre del 2023.