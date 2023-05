Nasce Redrive: il nuovo brand Koelliker per il mondo dell’usato

Il Gruppo Koelliker ha annunciato il lancio di Redrive, un marketplace fisico e digitale per la gestione integrata dell'usato.

Questa piattaforma offre la possibilità ai concessionari e ai clienti privati di vendere e comprare facilmente veicoli usati.

Koelliker Redrive nasce da un’idea innovativa ed al tempo stesso semplice e sarà un vero e proprio brand Gruppo. Grazie alla sua piattaforma, integrata con il CRM e con tools digitali che impiegano «analytics» di mercato e un algoritmo per la valutazione dell’usato, Koelliker Redrive permette alla rete dei concessionari sostanziali vantaggi competitivi in termini di redditività, velocità di rotazione del piazzale, aumento delle permute e capacità di attrazione di nuovi Clienti. D’altra parte, i clienti privati potranno usufruire della piattaforma per vendere o acquistare un’auto usata.