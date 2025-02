Nissan accelera l’uso di acciaio verde per una mobilità sostenibile

Nissan Motor Co., Ltd. compie un importante passo avanti nella sua strategia di decarbonizzazione, annunciando un significativo aumento dell’uso di acciaio a basse emissioni di CO₂ nei propri impianti in Giappone.

Entro l’anno fiscale 2025, l’azienda quintuplicherà la quantità di questo materiale rispetto al 2023, accelerando così il percorso verso la sostenibilità.

L’iniziativa rientra nel piano di Nissan per ridurre del 30% le emissioni di CO₂ lungo l’intero ciclo di vita dei suoi veicoli entro il 2030, con l’obiettivo finale di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Per conseguire questo traguardo, la casa automobilistica sta lavorando sull’approvvigionamento di materie prime più sostenibili, un elemento cruciale nella transizione ecologica del settore automotive.

Acciaio verde: la chiave per una produzione sostenibile

Attualmente, le parti in acciaio costituiscono circa il 60% del peso totale di un veicolo. Optare per acciaio a basse emissioni di CO₂ riduce in modo significativo l’impatto ambientale dell’intero ciclo produttivo. Questo tipo di acciaio viene prodotto con tecnologie avanzate che permettono di ridurre drasticamente le emissioni già nella fase di fusione delle materie prime, passando da altoforni alimentati a carbone a forni elettrici più sostenibili.

Già dal 2023, Nissan utilizza l’acciaio verde Kobenable® di Kobe Steel per alcuni veicoli destinati al mercato giapponese. A partire dal 2025, l’azienda integrerà anche l’acciaio NSCarbolex® Neutral di Nippon Steel Corporation, JGreeX® di JFE Steel Corporation e il materiale a basse emissioni di POSCO. La produzione di questi acciai sfrutta il metodo del bilancio di massa, una tecnica che garantisce la riduzione delle emissioni di CO₂ lungo tutto il processo produttivo.

Nissan e la mobilità sostenibile: un impegno concreto

L’integrazione di acciaio verde nelle proprie catene di produzione rappresenta solo una delle tante azioni che Nissan sta adottando per rendere la mobilità più sostenibile. L’azienda pone la sostenibilità al centro delle proprie strategie, impegnandosi ad accelerare la transizione verso un mondo più pulito, sicuro e inclusivo.

Grazie a queste innovazioni, Nissan conferma il proprio ruolo di leader nel settore automotive, puntando a coniugare prestazioni e rispetto per l’ambiente in ogni fase della produzione dei suoi veicoli.