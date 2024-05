Nissan, Gareth Dunsmore a capo e-Micro Mobility AMIEO

Nissan ha annunciato la nomina di Gareth Dunsmore come Managing Director e-Micro Mobility per la regione AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania).

In questo ruolo, Dunsmore avrà la responsabilità di stimolare la domanda di soluzioni di micromobilità elettrica attraverso la rete di concessionari Nissan e di garantire ai clienti esperienze di acquisto flessibili e in linea con le loro esigenze. Questo incarico si inserisce nel contesto del nuovo piano aziendale di Nissan, "The Arc", che sta entrando nella sua fase operativa.

Gareth Dunsmore, che in precedenza ricopriva la posizione di Director Marketing & Sales Transformation AMIEO, porta con sé oltre 21 anni di esperienza all'interno dell'organizzazione Sales & Marketing di Nissan. Ha occupato ruoli strategici come Director Electric Vehicle & Zero Emission Strategy e Vice President Brand & Customer Experience. Ora, nel suo nuovo ruolo, risponderà a Leon Dorssers, Senior Vice President, Marketing & Sales AMIEO.

Questa nomina è parte del processo di trasformazione che Nissan sta attraversando nella regione AMIEO, supportato anche dalla recente partnership con Silence, una società del Gruppo Acciona e leader europeo nella produzione di microveicoli elettrici. A partire da giugno 2024, Nissan distribuirà la gamma di prodotti Silence attraverso i suoi partner commerciali in Italia e Francia, con la Germania che seguirà a settembre.

Leon Dorssers ha dichiarato: "La nomina di Gareth riflette come stiamo trasformando la nostra organizzazione, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove forme di mobilità elettrica. Vogliamo inaugurare una nuova era per Nissan, grazie a persone di talento, rispondendo alle aspettative in rapida evoluzione dei clienti e capitalizzando la trasformazione del settore automobilistico. La partnership con Acciona è un passo importante in questo percorso, e la gamma di prodotti Silence offre ai clienti un facile accesso al mondo degli EV."

Gareth Dunsmore ha espresso il suo entusiasmo per la nuova nomina e la partnership con Acciona, sottolineando come questa collaborazione avvicinerà sempre più persone ai veicoli elettrici. "Il settore automobilistico sta vivendo la più grande trasformazione di sempre ed è emozionante farne parte, offrendo nuove soluzioni di mobilità a una nuova generazione di clienti", ha dichiarato Dunsmore.