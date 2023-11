Noleggio auto a lungo termine: il contratto ideale per le proprie esigenze

Noleggio auto a lungo termine: un trend in crescita tra le aziende e i privati

Il noleggio auto a lungo termine è un servizio il cui utilizzo è in crescita non solo tra le aziende, ma anche tra numerosi privati che preferiscono evitare l'acquisto di un nuovo veicolo. Questo tipo di contratto offre diversi vantaggi, tra cui la possibilità di scegliere un veicolo più recente senza dover investire inizialmente un budget considerevole.

All-inclusive

Tra le soluzioni di noleggio a lungo termine più comuni figura quello con tutti i servizi inclusi. Questo tipo di contratto impone al noleggiatore di assumersi tutte le responsabilità relative al mezzo di trasporto e ai servizi ad esso collegati. In pratica, chi noleggia l'auto o la moto non deve preoccuparsi dei costi legati alla manutenzione, all'assicurazione, alle spese di registrazione e alla tassa di circolazione; il cliente ha l'onere di pagare un canone mensile fisso per l'uso del veicolo noleggiato.

Chilometraggio limitato

Una soluzione ideale per chi percorre pochi chilometri e desidera risparmiare sul canone mensile è il noleggio a chilometraggio limitato. In questo caso, ogni cliente sceglie un contratto in cui è specificato il numero di chilometri percorribili in un anno. Nel caso in cui questo limite venga superato, si applica un costo aggiuntivo per i chilometri extra percorsi.

Chilometraggio illimitato

Il noleggio a chilometraggio illimitato è adatto a chi desidera percorrere molti chilometri all'anno. Come suggerisce il nome, questo contratto consente al cliente di guidare senza alcun limite di distanza, anche se comporta una spesa mensile più elevata rispetto a un contratto a chilometraggio limitato. I costi dipendono dalla società di noleggio e dalla durata del contratto.

Lease to Own

Con il noleggio "lease to own," conosciuto anche come noleggio con opzione di acquisto, il cliente può acquistare il veicolo alla fine del periodo di utilizzo, al prezzo stabilito inizialmente. Questa soluzione è indicata per coloro che desiderano provare il veicolo prima di impegnarsi nell'acquisto. Il contratto "lease to own" è tra le opzioni più flessibili, consentendo ai clienti di valutare il veicolo e cambiarlo se non soddisfa le aspettative.

Veicoli elettrici

L'interesse crescente verso le auto elettriche ha portato le società di noleggio a inserire nel loro catalogo soluzioni per chi preferisce veicoli elettrici. Il noleggio di auto elettriche riduce notevolmente l'investimento iniziale, consentendo di beneficiare di incentivi ecologici. Nonostante i costi siano in genere più alti rispetto a quelli di un veicolo tradizionale, questa opzione offre versatilità nella definizione del canone in base alla durata, alle specifiche dell'auto e alla città di residenza.

Privato

Nonostante il noleggio a lungo termine sembri orientato principalmente alle aziende, è un’opzione fruibile anche da parte dei privati. Questo tipo di noleggio consente di avere un veicolo nuovo senza acquistarlo. I contratti per privati sono personalizzabili, permettendo ai clienti di scegliere i servizi più adatti alle proprie esigenze di guida, come il noleggio operativo o il noleggio finanziario.

Aziendale

Le PMI o le grandi aziende che gestiscono un numero significativo di flotte si affidano spesso al noleggio aziendale. Questo contratto offre benefici contabili e fiscali, oltre a una riduzione dei costi operativi legati alle auto aziendali. Il noleggio consente alle aziende di dilazionare i pagamenti su un periodo più lungo, evitando la necessità di acquistare numerosi veicoli. Le aziende possono scegliere tra varie soluzioni di mobilità e noleggio o formule contrattuali flessibili e su misura in base alle esigenze stagionali e di business.