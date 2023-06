Nuova Abarth 500e in passerella al Pitti Uomo 2023

A Firenze si apre Pitti Immagine Uomo dal 13 al 16 giugno, la kermesse italiana più rilevante per il menswear,

confermandosi punto di ritrovo per eccellenza dei buyer internazionali, che puntano sulla qualità del Made in Italy, portando in passerella le nuove collezioni di abbigliamento ed accessori maschili.

Un’occasione speciale per mostrare al pubblico la Nuova Abarth 500e, esposta all’interno della mostra fotografica “Il sale della vita” realizzata da Esquire nel cavedio di Fortezza da Basso, l’esclusiva location di Pitti Uomo. La mostra è un estratto del servizio fotografico pubblicato dal magazine in occasione dell’evento e ha come tema centrale il cambiamento e la ridefinizione delle passioni maschili e l’affermazione di una nuova identità. Valori incarnati dalla stessa Abarth 500e, che segna l'ingresso dello Scorpione in una nuova era elettrica e unisce prestazioni, potenza elettrica, stile e un sound potente, grazie all'innovativo Sound Generator con il caratteristico rombo Abarth.