Nuova Audi S3 2024: rivoluzione tecnica e prestazioni al vertice

L'Audi S3 si rinnova radicalmente, presentandosi con un restyling che non solo ne raffina l'estetica ma la catapulta in una nuova era tecnologica e di performance.

Anticipata da immagini in configurazione camouflage, la nuova Audi S3 si svela con un'inedita carica di potenza e soluzioni tecniche all'avanguardia che promettono un'esperienza di guida sportiva senza precedenti.

Con un potente motore quattro cilindri 2.0 TFSI, la nuova Audi S3 vanta ora 333 CV e 420 Nm di coppia, segnando un incremento di 23 CV e 20 Nm rispetto al modello precedente. Questo propulsore assicura una coppia massima disponibile in un ampio intervallo di giri, da 2.100 a 5.500, permettendo alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi, migliorando il tempo del modello antecedente e raggiungendo una velocità massima elettronicamente limitata a 250 km/h.

La sovralimentazione ottimizzata gioca un ruolo chiave nelle prestazioni affinate della S3. Il nuovo turbocompressore garantisce un'efficace gestione del precarico e un effetto overboost nei momenti di massima richiesta, assicurando al contempo un'erogazione progressiva e costante. Le modalità di guida dynamic e dynamic plus, quest'ultima una novità assoluta, ottimizzano la risposta dell'acceleratore, rendendo l'esperienza al volante estremamente reattiva.

La trasmissione S tronic a 7 rapporti si evolve per offrire cambi più rapidi e una maggiore reattività, contribuendo a rendere lo scatto da fermo ancora più fulmineo. Il nuovo sistema torque splitter, derivato direttamente dalla tecnologia Audi Sport utilizzata sulla RS 3, migliora significativamente il dinamismo e la precisione in curva, favorendo un comportamento sovrasterzante e aumentando il piacere di guida.

Audi ha anche introdotto il programma dynamic plus e un ESC di nuova generazione, entrambi progettati per esaltare le capacità dinamiche della vettura. Il sistema Audi drive select, arricchito dalla modalità dynamic plus, massimizza la distribuzione della coppia al retrotreno, mentre l'ESC integra l'azione del torque splitter per un controllo ancora più affinato.

Le sospensioni, con il sistema tipo McPherson all'avantreno, sono state aggiornate per offrire una maggiore campanatura negativa e, insieme a uno sterzo più diretto, garantiscono una guida agile e precisa. L'impianto frenante è stato potenziato con dischi autoventilanti di maggiori dimensioni all'avantreno e nuove pastiglie per una frenata più efficace.

Infine, l'introduzione di pneumatici high performance 235/35 R19, sviluppati in collaborazione con lo specialista giapponese Falken, assicura stabilità e aderenza superiori, anche nelle condizioni di guida più impegnative.

La nuova Audi S3 si conferma così non solo come l'incarnazione della sportività e dell'innovazione tecnologica di Audi ma si pone come punto di riferimento nel segmento delle berline sportive compatte, promettendo un'esperienza di guida entusiasmante e prestazioni al vertice della categoria.