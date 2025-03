Nuova Citroën C3 Business: tecnologia, comfort e sicurezza per il mondo B2B

Citroën amplia l’offerta della nuova C3 introducendo la versione Business, progettata per rispondere alle esigenze del mondo B2B e delle flotte aziendali.

Con un perfetto equilibrio tra tecnologia, sicurezza e comfort, questa nuova variante si presenta come una soluzione pratica e funzionale per i professionisti in cerca di un'auto efficiente e affidabile. Proposta con il motore 1.2 Turbo benzina da 100 CV, la C3 Business assicura prestazioni brillanti e costi di gestione contenuti, con un prezzo di listino di 18.500 euro IVA inclusa.

La nuova Citroën C3 a benzina ha già conquistato il mercato italiano, diventando il modello più venduto nella sua categoria a febbraio. La motorizzazione PureTech offre un’esperienza di guida dinamica e fluida, combinando efficienza e potenza con una trasmissione a catena e un cambio manuale a sei marce. Ideale sia per il traffico urbano che per i viaggi più lunghi, la C3 Business conserva il tipico comfort del marchio Citroën, assicurando una guida rilassante e senza compromessi.

Il design rinnovato di questa versione esprime robustezza e personalità, con dettagli che ne enfatizzano il carattere distintivo. L’abitacolo è stato progettato per garantire il massimo benessere, con materiali di qualità e una configurazione pensata per la praticità quotidiana. Il nuovo allestimento Urban Grey offre sedili Citroën Advanced Comfort®, mentre il volante in eco-pelle aggiunge un tocco di eleganza. Per una maggiore comodità, sono presenti tre prese USB-C che consentono la ricarica rapida dei dispositivi elettronici.

La tecnologia è un punto di forza della C3 Business, che integra My Citroën Drive con schermo centrale da 10,25 pollici, navigazione avanzata e connettività wireless per Apple CarPlay® e Android Auto. La presenza della ricarica wireless per smartphone e dell’Head-Up Display garantisce un’interazione intuitiva con il veicolo, permettendo al conducente di accedere alle informazioni essenziali senza distrazioni. La sicurezza è un altro elemento chiave, con il Pack Safety che include sistemi avanzati di assistenza alla guida. Tra questi, l’Active Safety Brake, l’avviso di attraversamento involontario della carreggiata e il riconoscimento dei limiti di velocità assicurano una protezione elevata per chi trascorre molte ore al volante.

A livello estetico, la C3 Business si distingue per i cerchi Azurite da 17 pollici, le barre al tetto in nero lucido e le piastre protettive sottoscocca, dettagli che aggiungono un tocco di stile e solidità. Ogni elemento è stato studiato per combinare design e funzionalità, offrendo una vettura che si adatta perfettamente alle esigenze del mondo professionale. Le sospensioni Citroën Advanced Comfort® completano il quadro, garantendo una marcia fluida e confortevole anche nei percorsi più impegnativi.

Grazie alla versatilità e all’ampia gamma di dotazioni, la nuova Citroën C3 Business rappresenta la scelta ideale per aziende e professionisti che desiderano un'auto efficiente, tecnologicamente avanzata e confortevole. Con prestazioni equilibrate e soluzioni innovative pensate per la sicurezza e la connettività, questa versione si posiziona come un’opzione di valore nel panorama delle vetture aziendali. Citroën conferma così la sua attenzione verso il settore B2B, proponendo un modello che unisce affidabilità, modernità e costi di gestione ottimizzati.