Nuova DS 7, maxi-affissione su Palazzo Cantore a Milano

DS Automobiles e pubblicità, una lunga storia d’amore: dal 17 gennaio e per una decina di giorni, Nuovo DS 7 sarà protagonista di una maxi-affissione di 300 metri quadri in piazzale Cantore a Milano,

una zona di enorme visibilità a cui è affidata la missione di rilanciare il messaggio di avanguardia e savoir faire francese del nuovo modello.

Un omaggio anche al tocco di italianità che DS ha sempre avuto, grazie a Flaminio Bertoni e Walter Becchia - che progettarono rispettivamente il design e il motore della DS 19 – ma anche al fatto che il rivoluzionario “Nautilus” – come lo chiamò Roland Barthes - venne lanciato da un’altra icona della bellezza italiana, Gina Lollobrigida, la leggendaria diva appena scomparsa. Il 5 ottobre del 1955, infatti, la "Dea delle automobili" faceva la sua prima apparizione sulla copertina della rivista francese Paris Match, accompagnata dal volto della bellissima attrice.

Da qui l’idea di usare una maxi-affissione nel cuore di Milano per tornare a parlare di Nuovo DS 7 4x4 360, un modello che incarna alla perfezione l’innovazione tecnologica di DS Automobiles e che resta l’icona del Brand, al quale si è affiancata una line up di modelli che abbraccia tutte le esigenze del Cliente Premium. Caratterizzato da un comfort senza pari e da propulsori elettrificati fino a 360 cavalli, l’audace Nuovo DS 7 combina competenza tecnica ed eleganza, proponendosi come la più alta espressione dell’arte di viaggiare alla francese fatta di raffinatezza e materiali nobili a bordo, sempre con un occhio di riguardo all’ambiente. Come le più grandi case di moda parigine, DS Automobiles presta particolare attenzione alla scelta dei materiali e al loro trattamento, in modo da creare ambienti che rendono ogni viaggio unico. Su Nuovo DS 7 tutto ciò viene elevato al massimo grado, anche grazie a un equipaggiamento di serie che non conosce rivali.

“Questa maxi-OOH – spiega Alessandra Mariani, DS Marketing Director - completa una campagna su televisione e digital ora on air per comunicare il Nuovo DS 7 nella versione Plug in Hybrid 4x4 con 360 cavalli, che incarna pienamente l’avanguardia tecnologica di DS Automobiles nel mondo dei veicoli a basse emissioni. Audience profilata e premium, ma nello stesso tempo mezzi più allargati per aumentare la visibilità e l’awarness di DS in Italia”.