Nuova DS4, un nuovo modo di viaggiare

Nuova DS 4 apre un inedito percorso esperienziale in grado di aggiungere valore alla dimensione del viaggio.

La natura ci ha dotato di più sensi, per permetterci di esplorare quanto ci circonda. Un modo efficace per ottenere una prospettiva che si sovrappone a quella immediatamente visiva e che consente di catalizzare l’attenzione sulle differenti caratteristiche di ciò che abbiamo di fronte.

Il primo senso che puntualmente utilizziamo è la vista: confronta con il panorama automobilistico il design carismatico di Nuova DS 4 e la sua silhouette che passa dalla berlina di DS 4 e DS 4 Performance Line al SUV Coupé di DS 4 CROSS. La possibilità di scegliere tra l’anima elegante, quella sportiva oppure avventurosa di DS 4 aggiunge, infatti ulteriore valore al suo distintivo design. Anche nell’abitacolo il confronto è spiazzante, grazie alle innovative soluzioni che riguardano la climatizzazione DS AIR e la presenza di differenti schermi.

Vista significa anche sicurezza e nel caso di DS 4 l’accento posto sulle luci è significativo. Lo testimoniano il sistema DS MATRIX LED VISION con i suoi 150 LED anteriori e 160 LED posteriori, oppure l’efficienza di DS NIGHT VISION, con cui una telecamera a infrarossi identifica pedoni e animali davanti la vettura a distanze comprese tra 15 e 200 metri. La guida diventa più facile anche grazie al DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, in grado di proiettare sul parabrezza le informazioni essenziali per la guida.

È il secondo senso usato dall’uomo e con NUOVA DS 4 ha duplice valenza, poiché i vetri laterali sono stratificati per un eccellente isolamento acustico fornito rigorosamente di serie. Allo stesso tempo, guidando la versione E-TENSE in modalità Electric, il silenzio raggiunge una nuova dimensione permettendo fino a 50 km di autonomia.

Esperienza che può essere arricchita con il suono ad alta fedeltà del sistema HI-FI FOCAL ELECTRA da 690 Watt di potenza, composto da un amplificatore a 16 canali e 14 altoparlanti. Progettato ispirandosi a un auditorium, questo sistema offre un’eccezionale qualità del suono.

La percezione degli odori in una vettura deve fare i conti con tutto ciò che avviene all’esterno del veicolo stesso. Con questa consapevolezza, NUOVA DS 4 affronta il delicato tema della qualità dell’aria con DS CLEAN CABIN, sistema che valuta l’inquinamento interno con un sensore per l’anidride carbonica e un sensore per il particolato. Mediante un filtro l’abitacolo viene purificato in pochi minuti, riportando l’indice di qualità dell’aria alla posizione ottimale.

A questo punto, se avete scelto per gli interni la pelle BASALT, PALOMA PEBBLE GRAY oppure la preziosa NAPPA CRIOLLO, l’olfatto registrerà le inebrianti sensazioni trasmesse da questi pregiati pellami, che specifici allestimenti portano anche sulla plancia.

Il profumo della pelle probabilmente invoglia a toccare con mano i pregiati materiali, per quella lussuosa esperienza d’uso che la selleria richiama grazie alla lavorazione a braccialetto di orologio e le preziose cuciture point-perle, mentre le geometrie dei differenti tasti di selezione sono un invito a sfiorare i comandi, posizionati in maniera ergonomica ed innovativa sulle portiere.

I materiali con cui NUOVA DS 4 è realizzata sono anche un’esortazione alla sostenibilità, come dimostrano il 95% della componentistica in materiale recuperabile, l’85% riciclabile, e la presenza di 28 kg di plastica riciclata utilizzata in 50 differenti equipaggiamenti.

La somma dei 4 differenti sensi converge infine nel più autentico piacere del viaggio, che sintetizza l’esperienza a bordo di NUOVA DS 4, nuova frontiera del leggendario savoir-faire DS AUTOMOBILES.