Nuova Jaguar F-Pace SVR, più veloce e tecnologica

Jaguar SV presenta l’ammiraglia F-PACE con una serie di miglioramenti che offrono risposte più fluide e una maggiore compostezza, insieme alle tecnologie di ultima generazione per quanto concerne la connettività e l’innovativo sistema d’infotainment Pivi Pro, che sono disponibili su tutta la gamma dei SUV ad alte prestazioni.

La nuova F-PACE SVR è disponibile esclusivamente con il propulsore benzina Jaguar 5.0 litri V8 sovralimentato, che eroga 550 CV di potenza massima e una coppia di 700 Nm, 20 Nm in più rispetto al predecessore. Questo aumento del valore di coppia massima amplifica le performance della vettura, che ora è in grado di raggiungere i 100 km/h in 4 secondi, 3 decimi di secondo in meno rispetto alla precedente. Anche la velocità massima è stata incrementa, passando da 283 a 286 km/h. Per resistere ai maggiori carichi prodotti, il propulsore adotta ora lo stesso convertitore di coppia presente sulla berlina super sportiva Jaguar XE SV Project 8. Oltre al miglioramento dell’accelerazione e della coppia, sono stati ridotti i livelli di emissioni di CO 2 , che passano da 281g/km a 275g/km, così come il consumo di carburante che ora arriva fino a 12,2 l/100km**.

Grazie alla nuova e avanzata Jaguar Electronic Vehicle Architecture, denominata EVA 2.0, la trasmissione e i sistemi dinamici di guida hanno beneficiato di alcune modifiche incrementali. La potenziata modalità Dynamic presenta una specifica calibrazione che offre un’esperienza di guida più prestazionale e affinata. Gli ingegneri di Jaguar SV hanno ricalibrato il software per fornire una risposta più definita dell’acceleratore, irrigidire la configurazione delle sospensioni, ottimizzare la ponderazione dello sterzo e implementare la mappatura del sistema di scarico.

Una nuova funzionalità Dynamic Launch utilizza l’inerzia della trasmissione per mantenere la potenza sulle ruote durante i cambi di rapporto, contribuendo all’accelerazione maggiormente omogenea della SVR nelle partenze da ferma. Allo stesso tempo, la F-PACE SVR è ora più confortevole e piacevole da guidare sin dai regimi di percorrenza inferiori, senza per questo compromettere le sue dinamiche di guide alle velocità più elevate, il che evidenzia ancora più la duplice anima di questo nuovo modello.

Lo sterzo è stato migliorato con un nuovo sistema di servoassistenza elettronica che offre una maggiore immediatezza, fornendo una consistente connessione tra il veicolo e il guidatore. Nella sensazione di sterzata, tra le due modalità Comfort e Dynamic è stata applicata una più definita differenziazione, in modo da massimizzare la focalizzazione su queste differenti impostazioni.

La variazione del settaggio dello smorzamento adattivo offre una guida più raffinata alle velocità inferiori, che è stata ulteriormente migliorata attraverso delle rinnovate boccole del telaio. Questa modifica della messa a punto ha nuovamente consentito una maggiore definizione delle impostazioni di guida tra le modalità Comfort e Dynamic, dimostrando la duplice capacità della F-PACE SVR di essere, contemporaneamente, un SUV lussuoso e raffinato che offre eccezionali prestazioni in ogni condizione di guida.

Una volta al volante della nuova F-PACE SVR i conducenti potranno beneficiare anche di una migliorata sensazione di arresto. I freni a doppio disco da 395 mm all’anteriore e 396 mm al posteriore sono ora supportati da un nuovo Integrated Power Booster che, insieme alla nuova ricalibrazione del sistema, offre una corsa del pedale del freno più corta e maggiormente sportiva. Questo specifico settaggio è stato pensato appositamente per la performante SVR, su cui l’impianto frenante utilizza un nuovo sistema di servofreno elettrico. Il potenziato raffreddamento e l’affinata aerodinamica del veicolo contribuiscono a migliorare le prestazioni dei freni, donando al guidatore una maggiore sensazione di sicurezza.

Il motore benzina 5.0 litri V8 sovralimentato è stato abbinato alla ultra-reattiva e fluida trasmissione automatica a otto rapporti Jaguar, che offre cambi di marcia molto rapidi adattando progressivamente la modalità di erogazione della potenza nelle varie situazioni di guida.

La trazione Jaguar All-Wheel Drive con Intelligent Driveline Dynamics è disponibile di serie. Per migliorare le prestazioni e il coinvolgimento del guidatore, la tecnologia ha un orientamento verso la trazione posteriore. Un software predittivo e reattivo è in grado di distribuire la coppia tra l’assale anteriore e posteriore in modo indipendente e quasi istantaneo, per fornire un maggiore controllo e una migliore stabilità in condizioni di scarsa aderenza. A seconda delle situazioni, il ricalibrato Electronic Active Differential posteriore offre migliori performance e un più elevato livello di sicurezza.

La tecnologia delle sospensioni Adaptive Dynamics garantisce un assetto preciso e dinamico abbinato ad una notevole duttilità di guida. Per raggiungere questo risultato, la tecnologia analizza costantemente i dati riguardanti l’accelerazione e gli input provenienti dallo stesso pedale dell’acceleratore, dallo sterzo e dal pedale del freno. I sensori di altezza presenti in ogni angolo del veicolo rilevano 100 volte al secondo il movimento verticale del corpo vettura, il rollio e la pendenza, mentre gli input dello sterzo vengono misurati 500 volte al secondo. L’Adaptive Dynamics utilizza questi input per modificare continuamente la rigidità degli ammortizzatori, al fine di massimizzare il comfort e il controllo dell’auto.

Il Configurable Dynamics consente al guidatore di impostare il veicolo in base alle proprie preferenze personali, settando le impostazioni Comfort o Dynamic che successivamente saranno applicate alla mappatura dell'acceleratore, ai punti di cambio marcia, allo sterzo e alle sospensioni. In modalità Dynamic, un cronometro, un accelerometro e un grafico del pedale aiutano il guidatore a monitorare le prestazioni della vettura, mentre l’Adaptive Dynamics regola in modo costante gli ammortizzatori per massimizzare il comfort a seconda della guida e delle condizioni della strada.

Il nuovo telaio della F-PACE supporta ora l’introduzione del JaguarDrive Control di ultima generazione e della nuova funzione Auto Vehicle Hold. Il JaguarDrive Control dispone delle modalità Comfort, Eco, Rain-Ice-Snow e Dynamic, che possono essere scelte manualmente dal guidatore in base alle condizioni della strada. Le impostazioni, configurabili tramite un nuovo selettore rotativo accanto al nuovissimo Drive Selector, ottimizzano di conseguenza i settaggi dello sterzo, della trasmissione, dell’acceleratore e (quando presente) dell’Adaptive Dynamics della F-PACE SVR.

Un nuovo sistema Auto Vehicle Hold offre una maggiore comodità e un funzionamento più fluido rispetto al tradizionale Automatic Hill Hold. Quando si è fermi su una pendenza, la nuova tecnologia tiene pinzati i freni per un periodo di tempo illimitato, rilasciandoli delicatamente solo quando il guidatore preme l'acceleratore per partire.

Il design della nuova F-PACE SVR è ispirato alle esperienze maturate dalla SV nelle competizioni motoristiche. Un migliore flusso dell’aria e i benefici all’aerodinamica offerti dalle nuove aperture e dalle rinnovate prese d’aria, migliorano il raffreddamento del propulsore e dei freni. Le modifiche apportate offrono delle prestazioni aerodinamiche di livello superiore, compresa una riduzione del 35% della portanza e una diminuzione della resistenza Cx da 0,37 a 0,36. Oltre ai miglioramenti prestazionali, questi elementi contribuiscono all’aspetto più deciso della vettura.

Attorno alla nuova griglia personalizzata con il badge SVR, il rinnovato design del paraurti presenta elementi a forma di X e componenti a lamelle che intersecano le aperture e le prese d’aria laterali nella parte inferiore del frontale. Una presa d’aria inferiore più grande migliora il flusso dell’aria e il raffreddamento del propulsore da 550 CV della F-PACE SVR. Il nuovo design, oltre ad offrire vantaggi in termini di prestazioni, fornisce anche un aspetto più sportivo, ribassando visivamente la parte anteriore della vettura.

L’apertura più ampia è incorniciata da prese d’aria laterali più generose, che contribuiscono a dirigere l’aria verso i passaruota per un miglior raffreddamento dei freni. Le aperture sono rifinite con una rete della griglia dal design ispirato a quello della berlina dei record Jaguar XE SV Project 8, in continuità con il lignaggio dei modelli Jaguar SV ad alte prestazioni. Un nuovo elemento diagonale allungato a forma di lama alimenta un flusso d’aria aggiuntivo per i freni e il motore, aumentando la statura dinamica del veicolo e conferendo alla F-PACE SVR una postura più ampia e ribassata.

Le nuove lame diagonali sotto il paraurti inferiore, modellate in collaborazione con gli esperti di aerodinamica del team SV, consentono ad ogni dettaglio stilistico di avere un proprio scopo funzionale. Tutto ciò contribuisce a donare alla F-PACE SVR un aspetto visivamente più vicino alla superficie stradale.

I fari quadrupli super sottili interamente a LED, caratterizzati dalle rinomate luci diurne DRL a “Double J”, sono disponibili con l’opzionale tecnologia Pixel LED e offrono una maggiore risoluzione e una rinnovata luminosità. La funzionalità Adaptive Driving Beam analizza la strada da percorrere e adatta automaticamente gli abbaglianti tenendo conto del traffico o dei segnali stradali. Il sistema è in grado di creare diversi modelli di fascio luminoso selezionando diversi segmenti di LED per ottimizzare la visibilità e ridurre il rischio di distrarre gli altri guidatori.

Il nuovo design del frontale è caratterizzato da un cofano dalla forma più allungata che presenta un rigonfiamento più ampio, affiancato da due prese d’aria che hanno il compito di favorire l’estrazione dell’aria calda dal vano motore.

Le nuove e sottili luci posteriori presentano il tipico tratto grafico Jaguar a doppia chicane, visto per la prima volta sulla I-PACE interamente elettrica e accentuano la larghezza del veicolo. Il nuovo look si completa attraverso l’aggiornato logo SVR, mentre i quattro terminali di scarico posizionati nel paraurti inferiore rappresentano un promemoria visivo delle intrinseche potenzialità prestazionali della vettura.

L’ambiente interno della nuova F-PACE SVR è stato completamente ripensato, attraverso materiali pregiati in grado di esaltare il carattere dinamico di tutto il nuovo abitacolo e dei vari comandi.

Gli inserti dei sedili e delle porte sono stati rifiniti in Alcantara, con elementi come il portaoggetti centrale e i supporti laterali rivestiti con una lussuosa pelle Windsor. L’Interactive Driver Display HD da 12,3 pollici è rivestito in Alcantara con cuciture di colore ebano; le finiture in alluminio sono di serie mentre quelle in fibra di carbonio a poro aperto sono disponibili come optional.

Gli opzionali sedili sportivi slimline in pelle semi-anilina, con monogramma a diamante ricamato che trae ispirazione dallo storico logo Jaguar sulla sezione anteriore delle spalle, presentano un esclusivo inserto nello schienale. Il medesimo motivo diamantato è stato utilizzato anche sulla pelle degli schienali dei sedili posteriori. Un logo goffrato SVR sui poggiatesta aggiunge un ulteriore tocco di stile ai rinnovati interni.

Il nuovo Jaguar Drive Selector è caratterizzato da un look che esalta la focalizzazione sulle performance della nuova F-PACE SVR. L’impugnatura è stata rifinita con pelle zigrinata con dettagli ispirati allo storico logo Jaguar e logo SVR impresso, che sottolineano la grande attenzione al dettaglio posta nello sviluppo di questo modello. Il bordo esterno del nuovo volante SVR a corona bi-partita presenta la medesima rifinitura presente sulla pelle del Drive Selector, mentre l’interno del volante è caratterizzato da un’esclusiva cucitura in colore Flame Red e Light Lunar SVR. Le tattili levette del cambio in lega di zinco forniscono un maggior coinvolgimento del guidatore durante i cambi di marcia manuali.

Accanto al Drive Selector si trova sia il pulsante Start che un nuovo selettore rotativo metallico per la gestione delle impostazioni del Jaguar Drive Control, che presenta bordi zigrinati per un aspetto e una sensazione di livello superiore.

Uno degli elementi focali del lussuoso e pregiato abitacolo della nuova F-PACE SVR è il touchscreen HD da 11,4 pollici con vetratura curva. Montato in posizione centrale e perfettamente integrato nella nuova console centrale sportiva, che incorpora un opzionale caricatore wireless, il touchscreen è stato inserito all’interno di un alloggiamento in lega di magnesio e consente di accedere all’intuitivo sistema d’infotainment Pivi Pro.

Una serie di avanzate tecnologie garantiscono la salute e il benessere a bordo di tutti gli occupanti. Il sistema Cabin Air Ionisation migliora la qualità dell'aria interna grazie alla tecnologia Nanoe, che rimuove gli allergeni e gli odori sgradevoli. Il sistema ora dispone anche di filtrazione PM2.5 che cattura le particelle ultrafini, compreso il particolato PM2.5, migliorando la salute e il benessere degli occupanti. Per attivare questa funzione, sarà necessario premere semplicemente il pulsante “Purify” all’interno del sistema d’infotainment.

Grazie al supporto dell’avanzata Electronic Vehicle Architecture, denominata EVA 2.0, la nuova F-PACE SVR dispone di tecnologie innovative che garantiscono all’auto di essere sempre connessa e aggiornata.

Il sistema Pivi Pro è stato abbinato ad un nuovo touchscreen HD da 11,4 pollici con vetratura curva, che è il 48% più grande e fino a tre volte più luminoso del predecessore. La struttura del menu semplificata consente ai conducenti di eseguire il 90% delle comuni attività semplicemente con due tocchi tramite la schermata principale.

Per agevolare il guidatore nell’accedere in modo rapido alle principali informazioni, la nuova F-PACE SVR dispone anche di un rinnovato Interactive Driver Display HD da 12,3 pollici con una specifica grafica SV. Il suo layout configurabile consente di mostrare varie informazioni come la mappa full screen con le indicazioni del navigatore, i quadranti digitali, le infonews, la lista dei contatti o i dettagli dell’infotainment. Lavorando in abbinamento con l’Head-up Display, questa tecnologia consente alla nuova F-PACE SVR di offrire al guidatore tutte le informazioni di cui necessita con una minima distrazione.

Per consentire un avvio quasi istantaneo, il Pivi Pro è dotato di una propria fonte di alimentazione dedicata, in modo da rendere pronta la navigazione non appena il guidatore si siede al volante. Il nuovo e intuitivo sistema d’infotainment è dotato di serie dell’Apple CarPlay® e tramite il Bluetooth permette agli occupanti di collegare due telefoni contemporaneamente. Disponibile di serie anche l’Android Auto™.

L’opzionale sistema di ricarica wireless con amplificatore del segnale telefonico consente agli occupanti di ricaricare rapidamente il proprio smartphone compatibile. Il sistema fornisce anche chiamate più chiare grazie all'ausilio di un'antenna esterna.

Un’altra pratica tecnologia a bordo della nuova F-PACE SVR è la funzionalità SOTA (Software-Over-The-Air), che assicura al performante SUV Jaguar di utilizzare sempre il software più recente. La tecnologia evita ai proprietari di doversi recare in concessionaria per ricevere e istallare gli aggiornamenti dell’auto.

La connettività del sistema Pivi Pro è dotata della più recente tecnologia dual-sim, che prevede l’utilizzo di due modem LTE che consentono al sistema di svolgere più funzioni contemporaneamente, come lo streaming multimediale e il download di aggiornamenti SOTA, senza per questo compromettere le prestazioni. La connettività di ultima generazione riduce al minimo le eventuali disconnessioni causate dai punti neri della copertura, ricercando immediatamente il segnale più potente tra i fornitori di rete.

Novità assoluta nel segmento, la tecnologia Active Road Noise Cancellation monitora costantemente le vibrazioni provenienti dalla superficie stradale e calcola il suono di fase opposta necessario per rimuovere il rumore avvertito dagli occupanti. Tutto ciò contribuisce ad offrire un ambiente interno ancora più raffinato.La nuova F-PACE SVR è disponibile con l’Activity Key di seconda generazione. Questo dispositivo da polso, resistente e impermeabile, è in grado di bloccare, sbloccare e avviare il veicolo senza che il guidatore debba necessariamente portare con sé una chiave convenzionale. Il dispositivo ricaricabile incorpora un orologio e ha una durata della batteria di sette giorni tra una carica e l'altra.

La nuova F-PACE SVR beneficia anche di tutta una serie di avanzati sistemi di assistenza alla guida (Advanced Driver Assistance Systems), come il Clear Exit Monitor, che avvisa gli occupanti della eventuale presenza di biciclette o di altri veicoli in arrivo nel momento in cui si apprestano a scendere dal veicolo. L’Adaptive Cruise Control supporta il guidatore mantenendo automaticamente una distanza prestabilita dall'auto che precede.

La tecnologia Jaguar 3D Surround Camera di ultima generazione offre avanzate funzionalità in termini di visuali tridimensionali grazie all’impiego delle più recenti tecnologie 3D. Nelle varie fasi di manovra del veicolo, la 3D Surround Camera è in grado di fornire tutta una serie di visuali dettagliate in tempo reale. La selezione delle impostazioni include la Junction View, la 3D Perspective View e la ClearSight Plan View.