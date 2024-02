Nuova Jeep Avenger, l’elettrico che non ti aspetti

Il sole sorge pigro sulla metropoli meneghina, mentre la silhouette compatta e grintosa della nuova Jeep Avenger si staglia contro lo skyline.

Il nostro viaggio verso Forte dei Marmi è pronto a iniziare, un'avventura che metterà alla prova l'anima elettrica e versatile di questa piccola grande Jeep.

Autonomia e Piacere di Guida: Impostiamo la destinazione sul navigatore touchscreen da 10,25 pollici, intuitivo e reattivo come un moderno smartphone. L'autonomia di 400 km nel ciclo WLTP ci permette di affrontare il viaggio con serenità, contando su una ricarica rapida in caso di necessità.

L'agilità di Avenger si manifesta fin dai primi chilometri. Le strade urbane si snodano sotto le ruote con fluidità, mentre il sistema di infotainment Uconnect ci accompagna con musica e informazioni. Lo sterzo preciso e la risposta immediata del motore elettrico regalano un piacere di guida inaspettato, che si amplifica quando imbocchiamo l'autostrada.

Verso la Versilia: La velocità aumenta e Avenger si mantiene stabile e silenzioso, offrendo un comfort di marcia eccellente. Il panorama scorre veloce davanti al parabrezza, mentre ci godiamo la sensazione di libertà e avventura che solo una Jeep sa regalare.

Pausa Ricarica: Dopo circa due ore di viaggio, decidiamo di fare una sosta per ricaricare la batteria. Ci fermiamo presso una stazione di ricarica rapida e in pochi minuti la batteria si ricarica velocemente per garantirci la tranquillità. Il tempo è perfetto per una pausa caffè e per sgranchire le gambe.

Comfort e Spazio a Bordo: Riprendiamo il viaggio e ci immergiamo nelle suggestive strade collinari che da Berceto portano verso Forte dei Marmi. L'abitacolo di Avenger è confortevole e spazioso, con ampie sedute e un bagagliaio capiente, perfetto per ospitare i bagagli di cinque persone.

Tenuta di Strada: Le curve si susseguono e la Avenger si dimostra agile e precisa, con un'ottima tenuta di strada. Il sistema Selec-Terrain® ci permette di scegliere la modalità di guida più adatta al terreno, mentre l'altezza da terra di 200 mm ci garantisce sicurezza e controllo anche su percorsi sconnessi.

Forte dei Marmi: Arriviamo a Forte dei Marmi senza il patema d’animo di essere alla guida di un auto elettrica. La Avenger ha superato brillantemente il test, dimostrandosi un'auto versatile e divertente, capace di affrontare con disinvoltura sia la giungla urbana che i percorsi off-road.

Conclusioni: Il viaggio da Milano a Forte dei Marmi con la Jeep Avenger è stato un'esperienza elettrizzante in tutti i sensi. Un'auto che conquista per il suo design accattivante, la tecnologia all'avanguardia, l'anima elettrica e la capacità di regalare emozioni uniche. La Avenger è la perfetta compagna di avventure per chi desidera una Jeep vera, senza compromessi.

Dati Tecnici:

Modello: Jeep Avenger

Allestimento: Longitude

Motore: Elettrico da 156 CV

Autonomia: 400 km (WLTP)

Tempo di ricarica: 24 minuti (20-80%)

Prezzo: a partire da €34.600

Comfort di guida:

Sedili comodi e avvolgenti

Ampio spazio per le gambe e la testa

Sospensioni ben tarate che assorbono le asperità del terreno

Silenziosità del motore elettrico

Clima automatico efficiente

Tenuta di strada: