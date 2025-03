Nuova Jeep Compass: debutta in Europa e produzione a Melfi

La prossima generazione di Jeep Compass è pronta a fare il suo debutto in Europa e sarà prodotta in Italia, nello stabilimento di Melfi.

Dopo il teaser rilasciato recentemente, il brand Jeep ha confermato che la presentazione ufficiale avverrà in primavera, con la produzione su piattaforma STLA Medium che prenderà il via quest’anno. Le immagini diffuse oggi mostrano la nuova Compass proprio all'interno dello storico sito produttivo lucano, sottolineando l'importanza strategica di questo modello per il mercato europeo.

Il nuovo SUV promette di ridefinire gli standard della categoria con un’offerta di propulsori più ampia e tecnologicamente avanzata. La gamma includerà varianti e-Hybrid, e-Hybrid plug-in e una versione completamente elettrica, tutte progettate per garantire prestazioni eccellenti e l’inconfondibile DNA Jeep. Anche con l’elettrificazione, Compass continuerà a offrire la leggendaria capacità off-road del marchio, grazie a versioni con trazione integrale in grado di affrontare ogni tipo di terreno con sicurezza e versatilità.

Il design della nuova Compass si preannuncia audace e moderno, combinando linee dinamiche con dettagli distintivi che enfatizzano l’anima avventurosa del modello. Ogni variante sarà equipaggiata con tecnologie di ultima generazione, offrendo ai clienti un’esperienza di guida innovativa e connessa. La piattaforma STLA Medium garantirà inoltre maggiore efficienza, prestazioni ottimizzate e un'autonomia competitiva per le versioni elettrificate.

L’impegno di Jeep nel proporre modelli accessibili e performanti si riflette pienamente nella nuova Compass, che continuerà a essere un punto di riferimento nel segmento SUV. La scelta di produrre il modello a Melfi consolida il legame tra Jeep e il mercato europeo, rafforzando il ruolo dell’Italia nella strategia di espansione del brand. L'attesa è alta, e con il lancio imminente, Compass si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia del marchio, combinando tradizione, innovazione e capacità senza compromessi.